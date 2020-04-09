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Кто получит кредитные каникулы: более 70% заемщиков с потребкредитами

14:16 09.04.2020 Фото: pixabay
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По остальным меньше, т.к. предельные суммы например по ипотеке 1,5 млн рублей, сюда попадет не более 34% заемщиков. У остальных суммы ипотеки гораздо выше.

Кто получит кредитные каникулы: более 70% заемщиков с потребкредитами
Более 70% заемщиков с потребкредитами смогут получить кредитные каникулы

Воспользоваться кредитными каникулами смогут 71,5% заемщиков с потребкредитами в РФ, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В начале апреля в РФ были ведены ограничения на максимальные суммы кредитов, которые возможно реструктурировать в соответствии с законом о кредитных каникулах, введенных на время пандемии коронавируса.

🔸Максимальный размер займа, по которым можно обратиться за кредитными каникулами, составляет до 100 тыс. рублей для кредитных карт, 250 тыс. рублей — для потребкредитов физлиц, 300 тыс. рублей — для потребкредитов ИП, 600 тыс. рублей — для автокредитов, 1,5 млн рублей — для ипотеки. При этом у заемщика не должно быть уже действующих ипотечных каникул.

«Прежде всего, стоит отметить, что данная мера охватывает большинство заемщиков с необеспеченными кредитами. Вместе с тем, в сегменте залоговых кредитов доля граждан, которые смогут претендовать на льготный период, — не так велика, особенно в крупных городах и кредитно-активных регионах. Так, по данным НБКИ, средний размер действующего ипотечного кредита в стране находится в районе 2,2 млн рублей. В то время как, например, в Москве этот показатель составляет 4,8 млн рублей. Поэтому, на наш взгляд, наиболее логичным здесь был бы более дифференцированный региональный подход для расширения доступа к кредитным каникулам, исходя из средней суммы кредита в каждом из регионов», — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу организации Алексея Волкова.

По данным бюро кредитных историй, в сегменте ипотеки доля кредитов, подпадающих под кредитные каникулы, составляет 32,4% Самый большой средний размер ипотечного кредита, кроме Москвы, отмечается в Московской области (3,36 млн рублей), Сахалинской области (2,95 млн рублей) и Санкт-Петербурге (2,85 млн рублей).
Большинство заемщиков автокредитов также не смогут воспользоваться льготой, так как только 41% из них имеют займы ниже 600 тыс. рублей.

По кредитным картам доля подпадающих под закон займов составляет 76%.
В организации также отметили, что из 67,6 млн всех действующих розничных кредитов под возможность кредитных каникул подпадают 72,8%.

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