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Серьёзным ударом по бюджету России назвал коронавирус Михаил Мишустин

15:15 09.04.2020 Фото: globallookpress.com
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По его словам, необходимо «всё объективно спланировать, чтобы решить задачу обеспечения всех бюджетов», в том числе региональных, местных.

Серьёзным ударом по бюджету России назвал коронавирус Михаил Мишустин
В ходе встречи он также отметил, что ситуация быстро меняется

Россия в 2020 году из-за коронавируса недополучит большой объём доходов, это станет серьёзным ударом по бюджету. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.

«Мы уже серьёзно недополучим доходов нефтегазовых, ненефтегазовых в этом году из-за коронавируса. Это очень серьёзный будет удар на бюджет», — цитирует РИА Новости председателя правительства.

По его словам, необходимо «всё объективно спланировать, чтобы решить задачу обеспечения всех бюджетов», в том числе региональных, местных.

В ходе встречи он также отметил, что ситуация быстро меняется и даже принятые меры поддержки экономики, возможно, придётся актуализировать.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал ситуацию с COVID-19 непростым этапом в жизни страны.

Как отметил глава государства, Россия не раз проходила через серьёзные испытания, победит и «коронавирусную заразу».

Источник: russian.rt.com

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От редакции

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Новый мэр, 09 апреля 2020 15:40
А мне пофиг ваши проблемы Мишустин
Аноним, 09 апреля 2020 16:08
Бак 95-го залил или не успел?

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