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Туристы могут вернуть деньги за неиспользованные туры действием до 1 июня 2020 года

14:26 09.04.2020 Фото: pixnio.com
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Это касается путешествий, которые были запланированы на период с начала действия ограничений на въезд туристов в иностранные государства до 1 июня. 

Туристы могут вернуть деньги за неиспользованные туры действием до 1 июня 2020 года
Деньги вернут из фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления о возврате

Появилось распоряжение правительства о возврате туристам (иным заказчикам) денег, уплаченных за туристский продукт. Это касается путешествий, которые были запланированы на период с начала действия ограничений на въезд туристов в иностранные государства до 1 июня.

Деньги вернут из фонда персональной ответственности туроператора на основании уведомления о возврате. Оно подается туроператором в объединение туроператоров в сфере выездного туризма не позднее 15 апреля. Тот, кто этого не сделает, должен будет перечислить в указанный фонд ежегодный взнос за 2020 год не позднее 15 апреля 2021 года.

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