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Деньги за пропавшие билеты перестал выплачивать туроператорам «Аэрофлот»

15:30 09.04.2020 Фото: pixabay.com
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Авиакомпания технически приостановила оформление как добровольных, так и вынужденных возвратов, не предупредив об этом агентов.

Деньги за пропавшие билеты перестал выплачивать туроператорам «Аэрофлот»
Представитель «Аэрофлота» отказался прокомментировать ситуацию

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила операции по возврату денег за билеты, аннулированные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Партнеры авиакомпании, как отмечает ассоциация, указывают, что перевозчик закрыл техническую возможность оформлять возвраты за аннулированные билеты. АТОР указывает, что еще на прошлой неделе она работала. Агенты проводили процедуру помощи собственных средств, а затем получали деньги от авиакомпании. Сейчас система не позволяет оформить ни добровольный, ни вынужденный возврат.
Представитель «Аэрофлота» отказался прокомментировать РБК ситуацию.

В АТОР добавили, что авиакомпания пока не объяснила агентам, как будет работать новая технология возврата денег за аннулированные билет. «Фактически, на данный момент перевозчик просто приостановил выполнение своих обязательств перед потребителем, не объявляя это официально», — говорится в сообщении ассоциации.
Там добавляют, что вместо денег авиакомпания может предложить пассажирам ваучеры на будущие перелеты. Использовать такую систему в апреле предложил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк. По его словам, ваучеры будут полезны для клиентов, агентов и авиакомпаний.

Лоукостер «Победа» (входит в группу компаний «Аэрофлот») пообещала, что деньги за отмененные рейсы автоматически вернутся на личный счет клиента на сайте авиакомпании. До 1 июня 2021 года их можно будет потратить на любые рейсы лоукостера. Если пользователь не израсходует средства до этого срока, они автоматически зачислятся на его банковский счет.

Источник: РБК

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