1 459 человек заболели COVID-19 в 56 регионах за 9 апреля в России. Список регионов

За последние сутки в России от COVID-19 умерло 13 человек.

Число заболевших коронавирусом в России растет Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы По 3000 рублей на каждого ребенка получат безработные родители в Новосибирске и БердскеКого будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске и Бердске, объяснила полицияЕщё 541 новостей За последние сутки в России подтверждено 1 459 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 56 регионах, сообщили 9 апреля на сайте «СтопкоронавирусРФ». Всего в России болеют коронавирусом 10 131 человек, выздоровело 698 человек. Умерло от новой инфекции — 76 россиян. Распределение по субъектам: Болеют Выздоро- Умерли



Москва 6698 313 38

Московская область 748 52 13

Санкт-Петербург 373 43 4

Республика Коми 150 1 3



Краснодарский край 105 15 1

Брянская область 97 3 0

Нижегородская область 87 13 0

Тульская область 66 6 0



Свердловская область 59 25 0

Республика Дагестан 57 4 0

Республика Бурятия 54 9 1

Калининградская область 52 9 0



Республика Татарстан 50 10 0

Липецкая область 48 5 0

Мурманская область 44 5 0

Ставропольский край 42 6 0



автономный округ 41 0 0

Республика Марий Эл 41 2 0

Пермский край 41 6 3

Ханты-Мансийский АО 41 3 0



Владимирская область 38 0 1

Вологодская область 35 0 0

Челябинская область 34 6 0

Воронежская область 33 9 0



Саратовская область 30 1 0

Кировская область 28 8 0

Республика Крым 26 7 0

Волгоградская область 26 2 0



Архангельская область 24 4 0

Ростовская область 24 1 0

Хабаровский край 24 3 1

Республика Калмыкия 23 5 0



Республика 23 1 0

Республика Северная

Осетия — Алания 22 0 1

Республика Башкортостан 22 5 0



Чеченская Республика 22 15 1

Тамбовская область 21 3 0

Астраханская область 21 0 0

Алтайский край 21 0 0



Курская область 20 3 0

Тюменская область 19 2 0

Тверская область 19 2 0

Самарская область 18 10 0



Белгородская область 18 1 0

Республика Чувашия 17 1 0

Иркутская область 17 0 2

Орловская область 17 3 0



Псковская область 16 5 2

Республика Саха

(Якутия) 16 8 0

Омская область 15 0 0



Республика Адыгея 13 2 0

Новгородская область 12 2 0

Костромская область 12 3 1

Сахалинская область 11 4 0



Смоленская область 11 1 0

Удмуртская Республика 9 3 0

Кемеровская область 7 3 0

Еврейская автономная



Республика Хакасия 6 1 0

Ульяновская область 6 1 0

Карачаево-Черкесская

Республика 6 0 0



Камчатский край 5 0 0

Забайкальский край 4 1 0

Томская область 4 1 0

Амурская область 4 1 0



Республика Карелия 2 0 0

Магаданская область 1 1 0 велиМосква 6698 313 38Московская область 748 52 13Санкт-Петербург 373 43 4Республика Коми 150 1 3Ленинградская область 112 3 0Краснодарский край 105 15 1Брянская область 97 3 0Нижегородская область 87 13 0Тульская область 66 6 0Ивановская область 60 7 0Свердловская область 59 25 0Республика Дагестан 57 4 0Республика Бурятия 54 9 1Калининградская область 52 9 0Пензенская область 52 1 1Республика Татарстан 50 10 0Липецкая область 48 5 0Мурманская область 44 5 0Ставропольский край 42 6 0Ямало-Ненецкийавтономный округ 41 0 0Республика Марий Эл 41 2 0Пермский край 41 6 3Ханты-Мансийский АО 41 3 0Красноярский край 39 8 0Владимирская область 38 0 1Вологодская область 35 0 0Челябинская область 34 6 0Воронежская область 33 9 0Рязанская область 32 3 0Саратовская область 30 1 0Кировская область 28 8 0Республика Крым 26 7 0Волгоградская область 26 2 0Республика Ингушетия 25 0 0Архангельская область 24 4 0Ростовская область 24 1 0Хабаровский край 24 3 1Республика Калмыкия 23 5 0Кабардино-БалкарскаяРеспублика 23 1 0Республика СевернаяОсетия — Алания 22 0 1Республика Башкортостан 22 5 0Оренбургская область 22 4 1Чеченская Республика 22 15 1Тамбовская область 21 3 0Астраханская область 21 0 0Алтайский край 21 0 0Приморский край 20 2 2Курская область 20 3 0Тюменская область 19 2 0Тверская область 19 2 0Самарская область 18 10 0Новосибирская область 18 2 0Белгородская область 18 1 0Республика Чувашия 17 1 0Иркутская область 17 0 2Орловская область 17 3 0Республика Мордовия 17 3 0Псковская область 16 5 2Республика Саха(Якутия) 16 8 0Омская область 15 0 0Ярославская область 13 2 0Республика Адыгея 13 2 0Новгородская область 12 2 0Костромская область 12 3 1Сахалинская область 11 4 0Калужская область 11 1 0Смоленская область 11 1 0Удмуртская Республика 9 3 0Кемеровская область 7 3 0Еврейская автономнаяобласть 6 0 0Республика Хакасия 6 1 0Ульяновская область 6 1 0Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика 6 0 0Севастополь 5 2 0Камчатский край 5 0 0Забайкальский край 4 1 0Томская область 4 1 0Амурская область 4 1 0Курганская область 3 1 0Республика Карелия 2 0 0Магаданская область 1 1 0

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