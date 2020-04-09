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По 3000 рублей на каждого ребенка получат безработные родители в Новосибирске и Бердске

15:45 09.04.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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На такую сумму семья может рассчитывать в ближайшие три месяца. В Центр соцподдержки населения пока не поступили нормативно-правовые документы по данной выплате.

По 3000 рублей на каждого ребенка получат безработные родители в Новосибирске и Бердске
Особые меры поддержки во время коронавирусной инфекции государство оказывает семьям с детьми
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
По 3000 рублей на каждого ребенка получат безработные родители в Новосибирске и Бердске

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Временно безработные родители с несовершеннолетними детьми помимо пособия по безработице и соцвыплат в ближайшие три месяца получат по 3000 рублей на каждого ребенка в Бердске. Об этом на видеоконференции с руководителями субъектов РФ по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны заявил президент Путин.

Когда и как будут проводиться выплаты?

— Пока по этому вопросу нет в наличии никаких нормативно-правовых актов. Комментировать что-то преждевременно, — рассказала директор Центра социальной поддержки населения Светлана Казакова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в режиме видеоконференции Владимир Путин провел вечером 8 апреля совещание с руководителями субъектов РФ по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны. Президент сделал акцент на поддержке семей с детьми.

7 апреля подписан указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне.

Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно.

— Но здесь важно подчеркнуть, на чем хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих «просели», нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам. Поэтому для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Таким образом мы существенно расширяем круг получателей такой поддержки. Те, кто прежде не мог претендовать на такую выплату, начнут ее получать. Повторю, исходя не из прошлых справок, а из сегодняшней реальной ситуации и проблем конкретной семьи,- акцентировал президент

Путин отметил, что особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. Помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, Владимир Владимирович предложил также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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