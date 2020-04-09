Новую онлайн-платформу для общего образования из-за COVID-19 запустили в России

Учебные материалы ресурса разработаны на основе Федерального перечня учебников (ФПУ) и его содержание соответствует ФГОС. Использовать материалы можно как онлайн, так и офлайн.

Запуск платформы состоялся

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в прямом эфире представил новую онлайн-платформу для общего образования. Министр подчеркнул, что учебные материалы ресурса разработаны на основе Федерального перечня учебников (ФПУ) и его содержание соответствует ФГОС. Использовать материалы можно как онлайн, так и офлайн.

​Как рассказал Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции 7 апреля, содержание портала «Моя школа в online» разбито по дидактическим единицам. Ресурс, помимо прочего, содержит выдержки из учебников, входящих в федеральный перечень.

По словам главы Минпросвещения, работа портала будет поддерживаться местными телеканалами, что должно помочь школьникам в тех местностях, где нет доступного интернета. Обучающие программы можно будет смотреть по ТВ. Кроме того, работа портала предполагает и офлайн-режим: материалы можно скачать и в дальнейшем использовать без интернета. Они предназначены, в том числе, для самостоятельного изучения дома.



Запуск платформы состоялся сегодня. Сейчас на ресурсе загружены модули по основным школьным предметам. Ее содержание будет пополняться, но, как подчеркнули создатели, сейчас основная задача – обеспечить работоспособность портала.

– Главное – дать детям возможность изучать то, что они должны проходить в апреле по школьной программе, – сказал Сергей Кравцов, добавив, что ресурс будет полезен и в будущем, после снятия карантинных мер.

Источник: ug.ru