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Новую онлайн-платформу для общего образования из-за COVID-19 запустили в России

16:00 09.04.2020 Фото: ug.ru
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Учебные материалы ресурса разработаны на основе Федерального перечня учебников (ФПУ) и его содержание соответствует ФГОС. Использовать материалы можно как онлайн, так и офлайн.

Новую онлайн платформу для общего образования из за COVID 19 запустили в России
Запуск платформы состоялся

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в прямом эфире представил новую онлайн-платформу для общего образования. Министр подчеркнул, что учебные материалы ресурса разработаны на основе Федерального перечня учебников (ФПУ) и его содержание соответствует ФГОС. Использовать материалы можно как онлайн, так и офлайн.

​Как рассказал Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции 7 апреля, содержание портала «Моя школа в online» разбито по дидактическим единицам. Ресурс, помимо прочего, содержит выдержки из учебников, входящих в федеральный перечень.
По словам главы Минпросвещения, работа портала будет поддерживаться местными телеканалами, что должно помочь школьникам в тех местностях, где нет доступного интернета. Обучающие программы можно будет смотреть по ТВ. Кроме того, работа портала предполагает и офлайн-режим: материалы можно скачать и в дальнейшем использовать без интернета. Они предназначены, в том числе, для самостоятельного изучения дома.

Запуск платформы состоялся сегодня. Сейчас на ресурсе загружены модули по основным школьным предметам. Ее содержание будет пополняться, но, как подчеркнули создатели, сейчас основная задача – обеспечить работоспособность портала.

– Главное – дать детям возможность изучать то, что они должны проходить в апреле по школьной программе, – сказал Сергей Кравцов, добавив, что ресурс будет полезен и в будущем, после снятия карантинных мер.

Источник: ug.ru

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