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Работа на бирже копирайтинга Etxt – написание текстов на заказ

14:52 09.04.2020
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Работа в интернете за последнее время значительно возросла в популярности.

Сейчас многие пытаются перейти на удаленную работу, ведь это позволяет экономить время на поездки в общественном транспорте. Однако, чтобы начать работу необходимо найти своих заказчиков. Сделать это можно через биржи фриланса. Etxt биржа копирайтинга — это популярный сервис, где можно найти работу и постоянных заказчиков.

Как начать работу фрилансера

Фрилансер – это удаленный специалист, работающий в интернете через специальные биржи. Для начала свой работы необходимо пройти несколько обязательных шагов:

  1. Создание почты, кошельков и мессенджеров. Это необходимо для начала работы на бирже, а также для связи с потенциальными клиентами. Особое внимание стоит уделить регистрации кошельков, ведь некоторые могут некорректно работать в определенных странах. Чтобы во время оплаты не возникало проблем, этот момент нужно проверить заранее. Если говорить о мессенджерах, то чаще всего заказчики пользуются Скайпом, Вайбером и Телеграмом. Это три основных приложения, необходимых для связи.
  2. Создание портфолио. Заказчики охотнее откликаются на заявку, если исполнитель уже имеет какое-нибудь портфолио. Даже если начинать только осваивать профессию, можно создать портфолио. К примеру, если речь идет о копирайтерах, то в портфолио можно добавить тексты на популярные тематики. Дизайнеры могут создать логотип на свое усмотрение. Благодаря этому каждый заказчик сможет определить для себя исполнителя.
  3. Поиск биржи. На сайте Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.> можно найти обзор на популярные биржи. Сейчас в интернете есть множество русскоязычных бирж с разной тематикой. Если у исполнителя есть знания английского языка, можно сразу же пробовать себя на иностранных ресурсах. Однако нужно помнить, что во время регистрации на них придется проходить собеседование на знание этого языка.

После этого можно начинать работу на выбранной бирже. Чтобы расположить к себе заказчиков, желательно добавить себе на страницу фотографию.

Фриланс – это отличная возможность перейти на удаленную работу. Важно помнить, что для качественного рабочего процесса необходимо себя обеспечить хорошим интернетом и нормальным ноутбуком/ПК.

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