Преимущества аренды автомобилей

Услуги по прокату автомобилей в Украине пользуются все большей популярностью, особенно в крупных городах.

Этому есть ряд объяснений: удобно, надежно, выгодно и быстро. Доступный прокат авто во Львове позволяет пользоваться ТС любого класса для личного передвижения по городу, встречи деловых партнеров, проведения экскурсий и других мероприятий.

Главные преимущества проката авто

К основным преимуществам аренды автомобилей относится следующее:

большой выбор автомобилей разного класса;

удобные варианты оформления заказа;

простой поиск по заданным параметрам;

круглосуточная поддержка клиентов службой техподдержки;

гарантия безопасности;

прозрачность и честность условий аренды;

возможность подачи авто в любое назначенное место;

разветвленная сеть сервисов по всей Украине.

Стоимость аренды автомобиля зависит от многих факторов. К ним относится класс, модель и марка транспортного средства, срок проката, место подачи, наличие залога, способ оплаты и заказа услуги.

Арендовать авто можно любого класса (от эконом до бизнес), с механической или автоматической коробкой передач. Можно попробовать несколько моделей и выбрать для себя подходящую машину.

Стоит отметить, что стоимость аренды снижается при большом сроке заказа. При этом не требуется самостоятельно решать вопрос о страховании и прохождении техосмотра. Это полностью ложится на плечи прокатной фирмы.

Такой сервис удобный: арендовать машину можно в любое время и забрать в подходящем для клиента месте. Это выгодно, отсутствует привязка к общественному транспорту и такси. Прокат – это надежно, так как в случае поломки, фирма быстро предоставит аналогичную замену и выполнит ремонт.

Как оформить заказ?

Высоким спросом пользуется аренда авто в Днепре, а заказать услугу можно разными способами. Можно обратиться в один из множества сервисных центров, которые расположены по всей территории страны. Заказчику помогут быстро подобрать подходящий автомобиль, учитывая его потребности и финансовые возможности.

Сервис постоянно совершенствуется, поэтому заказать услугу по прокату ТС можно через удобное мобильное приложение в смартфоне. Для этого достаточно выбрать авто и место подачи, программа в автоматическом режиме покажет все доступные варианты.

Также можно зайти на официальный сайт прокатной компании и заказать обратный звонок. В кратчайшее время оператор перезвонит потенциальному клиенту для согласования всех подробностей. Арендовать автомобиль можно и по короткому номеру телефона, бесплатно для любых мобильных операторов.

Взять машину на прокат могут граждане Украины в возрасте от 21 года, у которых есть водительские права, а стаж вождения составляет не менее двух лет. Условия в разных прокатных фирмах могут отличаться, поэтому заранее следует уточнять все подробности у менеджера. Для постоянных клиентов и при бронировании онлайн предусматриваются скидки.