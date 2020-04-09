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Умоляли разрешить выйти на работу автодилеры и рестораторы во время режима самоизоляции губернатора Травникова

16:09 09.04.2020 Фото: pixabay
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Власть ответила: В настоящий момент возобновление работы предприятий во многих сферах не предоставляется возможным. Однако диалог продолжится с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Умоляли разрешить выйти на работу автодилеры и рестораторы во время режима самоизоляции губернатора Травникова
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Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Умоляли разрешить выйти на работу автодилеры и рестораторы во время режима самоизоляции губернатора Травникова

Умоляли разрешить выйти на работу автодилеры и рестораторы во время режима самоизоляции губернатора ТравниковаВсе меры поддержки бизнеса Путиным: сроки сдачи отчетности, отсрочки по налогам, кого поддержат и куда обращаться в России. И Бердске тожеЕщё 17 новостей

Замгубернатора Сергей Сёмка и представители регионального минпромторга выслушали предложения предпринимателей о работе в период самоизоляции. Ранее представители малого и среднего бизнеса обратились к губернатору Андрею Травникову с обещанием соблюдать все требования Роспотребнадзора к санитарной безопасности, если получат разрешение работать.

В совещании участвовали автодилеры, рестораторы, отельеры, представители индустрии красоты, малоформатной торговли, сферы бытовых услуг.

Сергей Сёмка отметил: «При принятии дальнейших решений мы будем опираться на эпидемиологическую ситуацию и ориентироваться прежде всего на безопасность жителей Новосибирской области. В настоящий момент возобновление работы предприятий во многих сферах не предоставляется возможным. Однако диалог продолжится с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции».

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