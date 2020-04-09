В 15 тысяч рублей обошлось нарушение карантина двум Новосибирцам и жителю Черепанова

В 15 тысяч рублей обошлась прогулка с собакой Новосибирцу, который должен был попросить выгуливать домашнее животное родных или знакомых, но предпочел сам прогуляться с питомцем.

Полицейские ежедневно проверяют, как прибывшие из-за границы, Москвы или Санкт-Петербурга соблюдают 14-дневную самоизоляцию

Штрафы в 15 тысяч рублей за нарушение карантина вручили собачнику, автомобилисту и голодному новосибирцу.

Полицейские ежедневно проверяют, как прибывшие из-за границы, Москвы или Санкт-Петербурга соблюдают 14-дневную самоизоляцию. С 8 апреля полиция начнет проверять всех без исключения жителей региона.

Три нарушителя самоизоляции получили реальные штрафы по новому законодательству в 15 тысяч рублей. Всего полицейскими было составлено 9 административных протоколов , по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». В отношении шести нарушителей дела направлены в суд. Все оштрафованные должны были строго соблюдать домашний режим и не выходить из дома, но попались с поличным.

В 15 тысяч рублей обошлась прогулка с собакой Новосибирцу, который должен был попросить выгуливать домашнее животное родных или знакомых, но предпочел сам прогуляться с питомцем.

Второй новосибирец на карантине попался сотрудникам органов в магазине, куда ненадолго вышел за продуктами.

Жителя Черепаново, который должен был неукоснительно соблюдать режим самоизоляции задержали при поездке на личном авто.

Напомним, с 1 апреля 2020 года за нарушение ч.2 ст. 6.3 предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Полиция ежедневно проверяет находящихся на самоизоляции после прибытия из эпидемиологически неблагополучных территорий. Полиция проверяет пешеходов и водителей на самоизоляцию. Также полицейские контролируют работу торговых объектов, предприятий сферы питания и услуг. Нарушителям федерального и регионального законодательства в период противодействия распространения коронавирусной инфекции уже начали оформлять штрафы.

Начиная с 8 апреля сотрудники полиции совместно с представителями областных органов государственной власти начнут проверки по соблюдению всеми жителями региона требований постановления Губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории Новосибирской области и других документов. Пока что гражданам предписывается не покидать без уважительной причины места проживания. Под уважительной причиной подразумевается обращения за экстренной медицинской помощью и угрозы жизни и здоровью. При этом необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров. На жителей, нарушающих установленные требования, будут составляться протоколы по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» положены штрафы:

— на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей;

— на должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,

– от 30 000 до 50 000 рублей;

— на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

Источник: vn.ru