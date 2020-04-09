Несметное богатство: Советы австралийского астролога Анжелы Перл помогут разбогатеть каждому знаку зодиака в 2020 году

Соединение двух планет – Юпитера и Плутона – в 2020 году дает не только негативные события, но и положительные. Такое соединение называется Аспектом Миллионеров.

Плутон – это большие деньги, а Юпитер обладает способностью все расширять и увеличивать

Соединение двух планет – Юпитера и Плутона – в 2020 году дает не только негативные события, но и положительные. То есть люди могут почувствовать и то, и другое одновременно. Такое соединение называется Аспектом Миллионеров.

Плутон – это большие деньги, а Юпитер обладает способностью все расширять и увеличивать. Несмотря на кризис и эпидемию, многие в 2020 году смогут разбогатеть. Такое соединение бывать раз в 13 лет.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У представителей этого знака соединение планет в 10-м доме гороскопа, который отвечает за публичность, поэтому принести деньги могут публичные выступления на большое количество людей. Одних Овнов ждет повышение до руководителей, а у других появится новая и достижимая цель. Важно в 2020 году быть на первых ролях, чтобы засветиться и заявить о себе.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Соединение планет у Тельцов затронет 9-й дом в гороскопе, который отвечает за международные связи и все, что связано с заграницей, а также с образованием. Деньги может принести международный бизнес, клиенты из-за границы или совместная деятельность с иностранцем. Это может быть также школа иностранных языков. Доходными станут занятия рекламой и публикациями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

У Близнецов Юпитер и Плутон затронут 8-й дом гороскопа, отвечающий за финансы, поэтому любые финансовые операции могут принести неожиданный доход. Это могут быть операции, связанные с акциями, биржей, ценными бумагами, недвижимостью. Им больше всех светит наследство в 2020 году.

Рак (22 июня — 22 июля)

У Раков планеты соединятся в 7-м доме, который отвечает за коммуникацию с другими людьми. Деньги придут из торговли, удачного бизнес-партнерства. Раки в 2020 году могут получить серьезные финансы благодаря браку или разводу, а также выигрышу в суде.

Лев (23 июля — 22 августа)

У Львов будет затронут 6-й дом в гороскопе, который отвечает за работу и здоровье. Поэтому Львам работа может принести большие деньги в 2020 году или бизнес, который связан с медициной и оздоровлением.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У представителей этого знака соединение планет в 5-м доме гороскопа, который отвечает за детей и творчество. Повезет Девам, которые заняты в творческой сфере. Также можно смело играть в лотерею и делать ставки.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Соединение планет у Весов затронет 4-й дом в гороскопе, который отвечает за место жительства и недвижимость. Особенно доходным станет год для риелторов, строителей, дизайнеров, всех тех, у кого работа связана с домами и квартирами. Также это обозначает работу на дому, которая станет более доходной.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У Близнецов Юпитер и Плутон затронут 3-й дом гороскопа, отвечающий за умственный труд. Повезет тем, кто работает в сфере образования, в медийном бизнесе, или связан со всем, что говорят и пишут. Также выгодным будет логистический бизнес.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов планеты соединятся во 2-м доме, который отвечает за деньги. Даже если представители знака потеряли работу и им кажется, что ничего не получится, деньги придут неожиданно благодаря новым возможностям, которые появятся в начале апреля, июля и ноября. То есть 2020 год перевернет финансовую ситуацию Стрельцов в лучшую сторону.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У Козерогов планеты соединятся в 1-м доме, который отвечает за все начинания. Многие Козероги смогут заработать деньги благодаря своему имени и своему лицу. Также это может быть новая идея в любой сфере, которая в конце года (ноябрь-декабрь) принесет серьезные деньги. Прекрасное положение планет для спикеров, коучей, тренеров, преподавателей, консультантов.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У представителей этого знака соединение планет будет в 12-м доме гороскопа, связанного с заграницей, удаленной работой, дальними родственниками. Доходной будет работа на госслужбе, особенно в правоохранительных органах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У представителей этого знака соединение планет будет в 11-м доме гороскопа, который связан с социальной жизнью. Бизнес, связанный с социальными сетями, может принести серьезный доход в 2020 году. Это может быть все, что связано с Интернетом и глобализацией.

Источник: rsute.ru