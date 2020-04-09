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Станут банкротами: Может привести к монополизации строительной отрасли ситуация с коронавирусом в России в 2020 году

18:05 09.04.2020 Фото: pxhere.com
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Эксперт отмечает, что в условиях пандемии из-за снижения спроса на строительные услуги и сокращения объемов работ в основном рискуют небольшие компании с низкой финансовой обеспеченностью и рентабельностью.

Станут банкротами: Может привести к монополизации строительной отрасли ситуация с коронавирусом в России в 2020 году

Практически наверняка в течение текущего года мы увидим интенсификацию процесса банкротств строительных организаций

Текущая экономическая ситуация, вызванная пандемией нового коронавируса, может привести к банкротству девелоперов и монополизации строительной отрасли России в 2020 году. Такие данные содержатся в обзоре «Деловой климат в строительных организациях в I квартале 2020 года», подготовленном Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

«Практически наверняка в течение текущего года мы увидим интенсификацию процесса банкротств строительных организаций, снижение численности занятых и производительности труда в отрасли, рост цен на строительные материалы и возможное снижение стоимости объектов жилищного строительства», — приводятся в обзоре слова директора центра Георгия Остапковича.

Эксперт отмечает, что в условиях пандемии из-за снижения спроса на строительные услуги и сокращения объемов работ в основном рискуют небольшие компании с низкой финансовой обеспеченностью и рентабельностью. При этом падение спроса может привести к чрезмерной монополизации крупных строительных компаний. В материалах добавляется, что строительство из-за длительного производственного цикла (два-четыре года) и другой специфики обычно позже других отраслей экономики входит в рецессию или кризис. «Но, к сожалению, и позже других, и более болезненно выходит из этого состояния», — говорится в обзоре.

Ранее правительство РФ ввело мораторий на банкротство системообразующих предприятий и компаний, пострадавших от пандемии нового типа коронавируса. Постановление вступило в силу 6 апреля 2020 года и будет действовать в течение шести месяцев. Как сообщал 3 апреля журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, список системообразующих предприятий, в который входят и девелоперские компании, может быть дополнен. Попадание в этот список также даст девелоперам возможность более оперативно решать вопросы по кредитованию и отсрочке залоговых платежей.

 Источник: ТАСС
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