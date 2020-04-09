Какие тонкости при обрезке малины весной помогут увеличить урожай в 2 раза?

Существует два способна обрезки культуры – обычный и двойной

Как весной обрезать малину и придать кустам декоративности? С приходом весны многие огородники начинают задумываться об обрезке своих растущих кустов. Данная процедура направлена на повышение будущих урожаев. Существует два способна обрезки культуры – обычный и двойной, поэтому садоводу самому придется выбрать, каким способом обрезать свои кусты.

Какие тонкости нужно знать при обрезке малины

Как только на улице начинает теплеть и приближается весна, стоит обрезать все надломанные, зараженные, слабые побеги. Затем нужно подумать, как будет выращиваться малина – рядовым или кустовым способом. Ненужные побеги культуры стоит вырезать ближе к почве, чтобы не остался пенек. Все вымершие стебли обрезать до здоровых почек. Высота должна быть до 1,5 м.

Если сделать такую обрезку малине, то это пойдет кусту только на пользу. После этой обрезки в верхней части побега пробуждаются почки, которые на период плодоношения образуют от 3 до 6 побегов. Огородники, которые решат не обрезать кусты малины, могут забыть о хорошем урожае, ведь ягоды на верхушке будут расти мелкими.

Есть садоводы, которые при отсутствии ремонтантной малины, чтобы растянуть срок плодоношения, проводят обрезку культуры. Поэтому побеги стоит укоротить на различную длину. Например, одни огородники укорачивают верхушки на 15 см, другие же на 30 см. Если сильно подрезать побеги, то они не смогут хорошо плодоносить, но размер ягод может значительно увеличиться.

Нужно ли обрезать малину и зачем это делать весной

Важной целью обрезки малины можно назвать увеличение урожайности. Задачами обрезки любой малины являются:

обрезка подмерзших, сухих побегов;

для того чтобы побеги лучше росли, стоит их верхушки прищепить;

обязательно нужно прореживать посадки, чтобы кусты проветривались и получали больше солнечного света;

придать кустам достойного внешнего вида.

Бывает и так, что со временем кусты малины могут разрастись, тогда их нужно пересадить. Обрезку нужно произвести до того, как почки раскроются. Однако большинство садоводов часто начинают делать обрезку уже во время распускания почек и при появлении маленьких зеленых листочков.

Как обрезать малину по Соболеву, чтобы получить хороший результат

Если применить этот способ, то стоит знать его суть. Обязательно нужно провести обрезку, строго следя, чтобы посадка не была запущена. Первую обрезку нужно начать делать с верхушек побегов, когда они будут приблизительно 90 см. Хороший период припадает на конец мая.

Побеги нужно обрезать на 15 см, что спровоцирует развитие боковых побегов. Почки начнут активизироваться уже через пару дней после их обрезки. Если не успеть и опоздать с обрезкой, то побеги не вызреют, а в зимний период погибнут.

Если воспользоваться вариантом двойной обрезки малины, то она позволит:

повысить урожайность;

увеличить число образующих на кустах почек;

пролонгировать сроки плодоношения обычных сортов по аналогии с ремонтантными.

Сделав обрезку по методу Соболева можно будет получать высокие урожаи, но только нужно:

Правильно и вовремя поливать, подкармливать почву. Если кусты не разрастаются, то нужно подрезать боковые побеги.

Если садовод будет следовать важным правилам и учитывать все нюансы правильной обрезки малины, тщательно ухаживать после посадки и обрезки, то тогда можно быть уверенным, что кустарник обязательно порадует своей плодоносностью и количеством ягод.

Важным этапом также считается не только обрезка, а и уход после данной процедуры. Обязательно нужно поливать, отталкиваясь от погодных условий. Нельзя давать кустам зарастать, поэтому нужна прополка. Если стебли склоняются донизу, нужно подвязывать к опорам.

По возможности нужно подкармливать малину и обрабатывать ее от вредных насекомых. Человек, который будет придерживаться этих рекомендаций, сможет вырастить вкусную и сочную малину.

Источник: rsute.ru