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75 дней до Победы: жизнь здесь очень недорогая, люди живут против Сибири – в раю

22:38 09.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Василий Казаров пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: жизнь здесь очень недорогая, люди живут против Сибири – в раю
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: жизнь здесь очень недорогая, люди живут против Сибири – в раю

75 дней до Победы: жизнь здесь очень недорогая, люди живут против Сибири – в раю75 дней до Победы: картина работы Гитлера — очень все разрушено, взорвано, разореноЕщё 41 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Добрый день, дорогая семья, жена Катя и сын любимый Коля.
Спешу сообщить вам о том, что сегодня прибыл на формировочный пункт в Украину, недалеко от города Киева, здесь, наверное, простоим несколько дней, а там двинемся дальше, так что определенного своего адреса пока еще не будет. Ну, о себе хочу сообщить, что дорогу провел хорошо, в отношении продуктов питания нужды особой не видал, а сейчас пока дело еще улучшилось. Жизнь здесь очень недорогая, люди живут против Сибири – в раю, а дальше хочу просить вас не беспокоиться обо мне. На фронт попаду еще нескоро, не раньше, как через месяц, чувствую себя хорошо, для фронта всегда готов, не хватает только несколько практики, военной подготовки, которую я здесь получу и вот с этими знаниями я смогу, …., наверняка, бить немца. Целую маму, Олю, Лару, Алешу и Тасю. Передай привет теще, Рае, Дусе, Ивану Артемьевичу, …. Алексеевичу, Тане, Вите и вообще всем знакомым. Особый привет Дмитрию Ефимовичу ….. и его семье, а также бабушке и дедушке. Вот всё, что я хочу вам сообщить о своем житие, бытие в рядах армии. Писать больше нечего, жизнь солдата Вам известна давно. Крепко любящий вас всех, ваш муж, сын, дядя и брат В. Казаров (подпись)

4.12.1943 г. Адрес: п/п 48573 «Э»
Целую крепко, крепко, своего любимого сына Колю. Папа

75 дней до Победы: жизнь здесь очень недорогая, люди живут против Сибири – в раю

Фронтовик шлет весточку с фронта

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