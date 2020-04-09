Побрил на лысо свою дочку собственноручно актёр Брюс Уиллис

В новом образе Белль устроила фотосессию, в которой снялась обнажённой. Фотографом девушки выступила её старшая сестра Румер.

Звёздный парикмахер оставил своей дочери несколько прядей волос по бокам Американский актёр Брюс Уиллис на время стал парикмахером и изменил имидж своей дочери Таллулы Белль.

Она выложила в «Инстаграм» короткий видеоролик с моментом стрижки. Звёздный парикмахер оставил своей дочери несколько прядей волос по бокам. Правда, как видно уже в следующей публикации, в итоге и их не осталось. В новом образе Белль устроила фотосессию, в которой снялась обнажённой

В новом образе Белль устроила фотосессию, в которой снялась обнажённой. Фотографом девушки выступила её старшая сестра Румер. При этом, опубликовав один снимок, Таллула никак не подписала его и не рассказала о задумке фотосессии.