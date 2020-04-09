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Красота / Общество

Побрил на лысо свою дочку собственноручно актёр Брюс Уиллис

18:39 09.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/B-s1KYzDS1M/
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В новом образе Белль устроила фотосессию, в которой снялась обнажённой. Фотографом девушки выступила её старшая сестра Румер.

Побрил на лысо свою дочку собственноручно актёр Брюс Уиллис

Звёздный парикмахер оставил своей дочери несколько прядей волос по бокам

Американский актёр Брюс Уиллис на время стал парикмахером и изменил имидж своей дочери Таллулы Белль.

Она выложила в «Инстаграм» короткий видеоролик с моментом стрижки. Звёздный парикмахер оставил своей дочери несколько прядей волос по бокам. Правда, как видно уже в следующей публикации, в итоге и их не осталось.

Побрил на лысо свою дочку собственноручно актёр Брюс Уиллис

В новом образе Белль устроила фотосессию, в которой снялась обнажённой

В новом образе Белль устроила фотосессию, в которой снялась обнажённой. Фотографом девушки выступила её старшая сестра Румер. При этом, опубликовав один снимок, Таллула никак не подписала его и не рассказала о задумке фотосессии.

Обе дочери Уиллиса родились в браке актёра с актрисой Деми Мур, который продлился с 1987 по 2000 год. За это время в семье родились три девочки.

Источник: life.ru

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