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У Надежды Бабкиной есть шансы на выход из комы, считает врач Александр Мясников

18:29 09.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/ngbabkina/?hl=ru
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По мнению медика, у 70-летней певицы отсутствуют «тяжёлые факторы риска».

У Надежды Бабкиной есть шансы на выход из комы, считает врач Александр Мясников

Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет

Главный врач московской городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию с лечением народной артистки России Надежды Бабкиной, которая находится в состоянии комы после госпитализации с пневмонией. По мнению медика, у 70-летней певицы отсутствуют «тяжёлые факторы риска», поэтому у неё есть большие шансы на выход из комы и дальнейшее выздоровление. Такое мнение известный врач высказал в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

— Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжёлых факторов риска, — заявил Мясников.

Напомним, накануне стало известно, что известная певица Надежда Бабкина была госпитализирована ещё 1 апреля с предварительным диагнозом «пневмония». При этом, по данным ряда СМИ, тест на коронавирус у неё оказался положительным. Позднее официальный представитель артистки опроверг сообщения о наличии коронавируса у Бабкиной.

Надежда Бабкина — советская и российская певица, выступающая преимущественно с народными песнями. Она обладательница альтового голоса. В 1975 году в стенах Гнесинки, где училась Надежда, образовался ансамбль «Русская песня», и певица стала одной из его участниц. Но она недолго оставалась рядовой вокалисткой и вскоре стала худруком коллектива.

Источник: life.ru

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От редакции

Поправится любимая всеми певица?

Аноним, 09 апреля 2020 19:21
Поправится,без сомнения.Лучшие врачи и аппаратура сделают свое дело.

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