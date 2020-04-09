У Надежды Бабкиной есть шансы на выход из комы, считает врач Александр Мясников

Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет Главный врач московской городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников прокомментировал ситуацию с лечением народной артистки России Надежды Бабкиной, которая находится в состоянии комы после госпитализации с пневмонией. По мнению медика, у 70-летней певицы отсутствуют «тяжёлые факторы риска», поэтому у неё есть большие шансы на выход из комы и дальнейшее выздоровление. Такое мнение известный врач высказал в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

— Нам нужно надеяться, что она в скором времени выздоровеет. Она активная, здоровая, без каких-то тяжёлых факторов риска, — заявил Мясников.

Напомним, накануне стало известно, что известная певица Надежда Бабкина была госпитализирована ещё 1 апреля с предварительным диагнозом «пневмония». При этом, по данным ряда СМИ, тест на коронавирус у неё оказался положительным. Позднее официальный представитель артистки опроверг сообщения о наличии коронавируса у Бабкиной.