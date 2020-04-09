Минздрав: какие лекарства следует применять при коронавирусе. Обновленная информация

Внесены дополнения и уточнения в разделы по эпидемиологии, клиническим особенностям, диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по коронавирусу

Минздрав России выпусти пятую версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сообщили в ведомстве 9 апреля.

Рабочая группа Минздрава России в постоянном режиме проводит сбор клинических данных из медицинских организаций всех регионов России, находится в постоянном контакте с российскими специалистами, работающими в Итальянской Республике, а также с коллегами из других стран и представителями Всемирной организации здравоохранения. Таким образом, методические рекомендации включают все наиболее эффективные методы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции, а также технологии защиты медперсонала.

Пятая версия методических рекомендаций содержит сведения по дифференциальной диагностике COVID-19; зарегистрированным в России диагностическим наборам реагентов для выявления РНК SARS-CoV-2 (по состоянию на 30.03.2020), лекарственным препаратам, которые запрещено или не желательно принимать с этиотропной терапией COVID-19, рекомендованным схемам медикаментозной профилактики COVID-19.

Новая версия также содержит рекомендации по порядку и принципам организации скорой, первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в медицинских организациях, а также в амбулаторных условиях (на дому).

Обновлены сведения по стандартному определению случая, антибактериальной терапии при осложненных формах инфекции, а также интенсивной терапии острой дыхательной недостаточности.

Внесены дополнения и уточнения в разделы по эпидемиологии, клиническим особенностям, диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Пятая версия рекомендаций опубликована на официальном сайте Минздрава России и направлена во все субъекты Российской Федерации для использования в работе.