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Здоровье / Общество

Половина уже на ИВЛ, вторая — потенциальные кандидаты и смерти избежать не удаётся, рассказала врач реаниматолог Московской больницы

18:50 09.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/15gkb/
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Пациенты напуганы, они не видят лиц врачей, полностью облачённых в защиту, родственникам к больным приходить нельзя. Что касается телефонных звонков, то тем, кто находится в реанимации, уже не до них.

Половина уже на ИВЛ, вторая — потенциальные кандидаты и смерти избежать не удаётся, рассказала врач реаниматолог Московской больницы

Ирина отмечает, что зачастую пациенты поступают в тяжёлом состоянии, некоторые из них уже подключены к аппарату ИВЛ

По словам Ирины, за сутки в больницу могут привезти от 100 до 200 человек. И работать сложно приходится, в том числе психологически, рассказала она порталу «Правмир». Пациенты напуганы, они не видят лиц врачей, полностью облачённых в защиту, родственникам к больным приходить нельзя. Что касается телефонных звонков, то тем, кто находится в реанимации, уже не до них. Поэтому порой случаются нервные срывы.

Ирина отмечает, что зачастую пациенты поступают в тяжёлом состоянии, некоторые из них уже подключены к аппарату ИВЛ, и смерти избежать не удаётся.

Половина уже на ИВЛ, вторая — потенциальные кандидаты и смерти избежать не удаётся, рассказала врач реаниматолог Московской больницыБольные поступают тяжёлые. В разы тяжелее тех, с которыми я работала раньше. Умирают ли люди? Да, умирают. Это больница. И здесь смерть есть всегда. Сейчас половина в моём отделении уже на искусственной вентиляции лёгких, вторая — потенциальные кандидаты на неё. Младше 40 лет нет никого. Небольшое количество — до 60, и основная часть — после 60 лет.

Ирина Ильенко

При этом не всегда болезнь проходит в муках. Коварный вирус может до последнего себя критично не проявлять. Так, по словам реаниматолога, многие пациенты, у которых сильно поражены лёгкие, не жалуются на ужасное самочувствие. Однако после компьютерной томографии становится ясно, насколько сильно распространилась инфекция и что заболевший уже не грани.

Половина уже на ИВЛ, вторая — потенциальные кандидаты и смерти избежать не удаётся, рассказала врач реаниматолог Московской больницыНа днях осматривали женщину лет 50–60 с CoViD-19 без тяжёлой сопутствующей патологии, она на кислородной маске, но особо не жалуется: «Да, тяжеловато дышать, но ничего, терпимо». Разговаривает. По рентгену — небольшая пневмония, не критично. <…> Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везём её на КТ. Смотрим результаты томографии, а там лёгких нёт! В труху! И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а лёгких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно! Женщину перевели тут же на ИВЛ, не знаю, выживет ли

Ирина Ильенко

В мире на сегодня уже более полутора миллионов человек заразились CoViD-19. В России количество заражённых превысило десять тысяч.

Источник: life.ru

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