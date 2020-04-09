Половина уже на ИВЛ, вторая — потенциальные кандидаты и смерти избежать не удаётся, рассказала врач реаниматолог Московской больницы

Ирина Ильенко

На днях осматривали женщину лет 50–60 с CoViD-19 без тяжёлой сопутствующей патологии, она на кислородной маске, но особо не жалуется: «Да, тяжеловато дышать, но ничего, терпимо». Разговаривает. По рентгену — небольшая пневмония, не критично. <…> Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются, а пациентка вроде как так же, особо не жалуется. Везём её на КТ. Смотрим результаты томографии, а там лёгких нёт! В труху! И я теперь понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а лёгких у них уже нет! И они все такие! И это так страшно! Женщину перевели тут же на ИВЛ, не знаю, выживет ли