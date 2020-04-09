Автора фейка о заразившихся коронавирусом 44 врачах ищет СК в Саратовской области

Минздрав опроверг слухи. По факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, организована доследственная проверка.

Следственный комитет расследует фейк о коронавирусе

В Саратовской области организована проверка по факту размещения фейковой новости о массовом заражении медиков коронавирусной инфекцией, сообщили в главке СКР сегодня, 9 апреля.

На одном из телеграмм-каналов размещена статья о якобы заболевших коронавирусной инфекцией 44 медицинских работниках. Данная информация не соответствует действительности и опровергнута минздравом Саратовской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, организована доследственная проверка.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление лица, разместившего фейковую новость. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.