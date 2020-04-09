Всего 3 региона без COVID-19: в России болеет 10 131 человек коронавирусом в 81 регионе

За весь период выписано по выздоровлению 698 человек. Все заразившиеся посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные.

Все госпитализированные с коронавирусом находятся в инфекционных боксах

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России сообщил 9 апреля Роспотребнадзор.

За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 50 регионах.

Распределение по субъектам:



1. Москва — 857

2. Московская область — 199

3. Санкт-Петербург — 44

4. Брянская область — 40

5. Республика Коми — 31

6. Владимирская область — 24

7. Краснодарский край — 20

8. Ленинградская область — 18

9. Астраханская область — 16

10. Ивановская область – 13

11. Республика Дагестан – 13

12. Тульская область – 12

13. Курская область – 10

14. Архангельская область – 10

15. Республика Татарстан – 9

16. Пермский край – 9

17. Вологодская область – 8

18. Республика Калмыкия – 8

19. Кировская область – 8

20. Тверская область – 7

21. Новгородская область – 7

22. Республика Северная Осетия – 7

23. Нижегородская область – 7

24. Республика Башкортостан – 6

25. Орловская область – 5

26. Новосибирская область – 5

27. Приморский край – 5

28. Липецкая область – 4

29. Смоленская область – 4

30. Республика Мордовия – 4

31. Саратовская область – 4

32. Республика Бурятия – 4

33. Костромская область – 3

34. Калининградская область – 3

35. Ставропольский край – 3

36. Ростовская область – 3

37. Свердловская область – 3

38. Алтайский край – 3

39. Иркутская область – 3

40. Камчатский край – 3

41. Республика Крым – 3

42. Ярославская область – 2

43. Псковская область – 2

44. Чувашская Республика – 2

45. Ульяновская область – 2

46. Челябинская область – 2

47. Мурманская область – 1

48. Карачаево-Черкесская Республика – 1

49. Республика Марий Эл – 1

50. Тюменская область — 1

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период выписано по выздоровлению 698 человек.

С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.

Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.