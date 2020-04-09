Всего 3 региона без COVID-19: в России болеет 10 131 человек коронавирусом в 81 регионе

О подтвержденных случаях новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в России сообщил 9 апреля Роспотребнадзор.
За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 50 регионах.
Распределение по субъектам:
2. Московская область — 199
3. Санкт-Петербург — 44
4. Брянская область — 40
5. Республика Коми — 31
6. Владимирская область — 24
7. Краснодарский край — 20
8. Ленинградская область — 18
9. Астраханская область — 16
10. Ивановская область – 13
11. Республика Дагестан – 13
12. Тульская область – 12
13. Курская область – 10
14. Архангельская область – 10
15. Республика Татарстан – 9
16. Пермский край – 9
17. Вологодская область – 8
18. Республика Калмыкия – 8
19. Кировская область – 8
20. Тверская область – 7
21. Новгородская область – 7
22. Республика Северная Осетия – 7
23. Нижегородская область – 7
24. Республика Башкортостан – 6
25. Орловская область – 5
26. Новосибирская область – 5
27. Приморский край – 5
28. Липецкая область – 4
29. Смоленская область – 4
30. Республика Мордовия – 4
31. Саратовская область – 4
32. Республика Бурятия – 4
33. Костромская область – 3
34. Калининградская область – 3
35. Ставропольский край – 3
36. Ростовская область – 3
37. Свердловская область – 3
38. Алтайский край – 3
39. Иркутская область – 3
40. Камчатский край – 3
41. Республика Крым – 3
42. Ярославская область – 2
43. Псковская область – 2
44. Чувашская Республика – 2
45. Ульяновская область – 2
46. Челябинская область – 2
47. Мурманская область – 1
48. Карачаево-Черкесская Республика – 1
49. Республика Марий Эл – 1
50. Тюменская область — 1
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период выписано по выздоровлению 698 человек.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) необходимо максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.