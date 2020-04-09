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Заморозить цены на продукты потребовала от Мишустина «Единая Россия»

20:13 09.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сергей Неверов, лидер фракции: Мы говорим, что дефицита нет, но в то же время видим, как цены растут, и не только на лимон и имбирь, но и на другие продовольственные товары. Розница сегодня обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимали.

Заморозить цены на продукты потребовала от Мишустина Единая Россия
Некоторые магазины Бердска задрали цены

Встречу с руководством фракции «Единая Россия» в Госдуме провел 9 апреля премьер Михаил Мишустин. Встреча прошла в режиме видеоконференции. По предложению фракции обсуждались, в частности, вопросы готовности региональных систем здравоохранения к противодействию распространению коронавирусной инфекции, а также обеспечения субъектов Федерации лекарственными препаратами.

Дословно

М. Мишустин: Правительство завершает серию совещаний с депутатами Государственной Думы. Конечно, в будущем их будет ещё много, я в этом уверен. На этой неделе мы уже встретились с представителями фракций КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Обсуждали механизмы поддержки людей, предприятий и целых отраслей, которые страдают от экономических трудностей. Именно через призму этих проблем рассматривали вопросы развития агропромышленного комплекса, социальной сферы, образования, культуры, спорта и туризма, помощи малому и среднему бизнесу.

И сегодня нам очень важно услышать позицию «Единой России» – крупнейшей политической партии, которая имеет самое значительное представительство в Государственной Думе. Ваша партия уже много лет определяет ход социально-экономического развития страны. И, что называется, в мирное время, и в период кризисов берёт на себя в полной мере ответственность. За решениями «Единой России» стоят миллионы избирателей, которые на выборах всех уровней отдают вам предпочтение. А значит, ваши идеи и предложения, которые максимально подробно отражают весь спектр мнений наших граждан, имеют особую ценность для исполнительной власти.

Мы очень высоко ценим работу «Единой России» и видим в партии надёжного партнёра по самому широкому кругу вопросов. Работаем совместно над многими проектами, законопроектами. Хочу от всей души поблагодарить всех депутатов фракции за оперативное рассмотрение и поддержку целого ряда правительственных законопроектов, над которыми мы работали вместе, в том числе и по защите семей с детьми, помощи региональным бюджетам и бизнесу, усилению ответственности за нарушение профилактических мероприятий, которые необходимы, чтобы остановить распространение опасной инфекции.

Понимая значимость этих законопроектов, Дума рассмотрела их сразу в трёх чтениях. Важно, что вы не только оперативно принимаете правительственные законопроекты, но и участвуете, как я уже сказал, в их подготовке и проработке. Ваши знания и опыт востребованы и в работе правительственных комиссий, где вы принимаете активное участие.

Президент вчера объявил о новых мерах поддержки людей и экономики. В частности, поручил рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

Ранее партия «Единая Россия» в лице секретаря Генсовета Андрея Анатольевича Турчака (который тоже очень активно с нами работает над всеми инициативами, в том числе теми, которые на сегодняшний день обсуждаются) озвучила свои предложения по этой теме и направила их в Правительство. Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения, поддерживая эти предложения. Наша общая задача – сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами.

В ближайшее время мы также внесём в Госдуму ряд нормативных правовых актов, которые направлены на реализацию поручений Президента. Здесь я рассчитываю, что депутаты «Единой России» вместе с другими думскими фракциями окажут нам поддержку. Мы смогли бы оперативно принять новые нормы, чтобы они быстрее заработали в интересах граждан. Уверен, что сегодня у нас состоится полезный, конструктивный разговор, по итогам которого мы выйдем на новые решения.

Правительству важно мнение партии не только по текущим вопросам. Мы также должны думать о завтрашнем дне, о будущем, о мерах, которые позволят нам преодолеть кризисные явления и максимально быстро выйти из нынешней тяжёлой ситуации с минимальными потерями. Создать, если хотите, базис для последующего восстановления и устойчивого развития экономики. Это также одна из тем нашей встречи и в целом сотрудничества Правительства и «Единой России». Поэтому мы ждём от вас, от партии конкретных предложений.

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович. Есть предложение рассмотреть возможность на следующей неделе проведения пленарного заседания, посвящённого вопросам поддержки наших граждан, поддержки малого и среднего предпринимательства.

В связи с тем, что ряд решений требует внесения изменений в законы, мы отложим все другие дела, работу как в округах, так и в комитетах, для того чтобы собраться и в максимально короткие сроки принять поправки в законы, которые защитят наших граждан, решат проблемы, с которыми они столкнулись.

С.Неверов (руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации): Формат сегодняшней встречи позволяет нам ещё раз обсудить, что было сделано, что необходимо сделать. Конечно, мы готовы к работе на следующей неделе по тем инициативам, которые необходимо будет обсудить.

Мы внимательно следили за прошедшими встречами и предложениями, которые были озвучены нашими коллегами. Вчера внимательно слушали нашего Президента. Большинство вопросов, которые он обозначил, мы хотели на сегодняшней встрече поднять, об этом уже Вячеслав Викторович сказал. Регионы сейчас работают с Правительством в рамках штаба по борьбе с коронавирусом, реализуют все поручения координационного совета. Депутаты наших фракций находятся в постоянном контакте с нашими гражданами.

Что нас беспокоит? Нас беспокоит – об этом нам сообщают наши граждане, и мы это видим – начинающаяся ситуация с ценами на продовольственном рынке. С одной стороны, на федеральном, на региональных уровнях мы говорим о том, что дефицита нет, но в то же время видим, как цены растут, и не только на лимон и имбирь, но и на другие продовольственные товары. Розница сегодня обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимали. То, что мы сегодня видим, – это, конечно, результат действия недобросовестных посредников. К сожалению, во многих регионах закрыты фермерские рынки, закрыты рынки, где реализуется продукция личных подсобных хозяйств, где реализация идёт без посредников. Такие решения приняты региональными властями.

Возможно, в текущей ситуации Правительству стоит принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы по аналогии с тем, что уже сделано для некоторых медицинских изделий, когда Вами было принято решение об ограничении наценки для каждого этапа товаропроводящей цепи 10%.

Что касается борьбы с распространением коронавируса, у нас, коллеги, есть два направления, которые мы хотели бы сегодня ещё раз обсудить. В первую очередь это вопросы готовности региональных систем здравоохранения и лекарственного обеспечения субъектов. Об этом вчера достаточно подробно говорил Президент. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации.

Второе – это бюджетное обеспечение регионов. Это вопрос, который выходит за рамки текущей ситуации, но несомненно окажет влияние на развитие регионов и отраслей в ближайшем будущем. Это то, о чём вы говорили, Михаил Владимирович, что нам необходимо смотреть вперёд. В части бюджетного процесса – два направления. Это финансовая поддержка регионов и необходимость пересмотра, особенно в региональной части с целью актуализации целевых показателей, государственных программ и нацпроектов. С учётом финансовой поддержки, оказываемой сегодня бюджетом Российской Федерации, и тех задач, которые стоят сегодня перед регионами, считаем целесообразным разработать индивидуальные программы развития для регионов, в первую очередь с высокой долей дотаций из федерального бюджета в общем объёме доходов. Подобный подход уже реализуется в отношении некоторых регионов, но мы считаем, что в текущей ситуации его стоит использовать в отношении большего числа субъектов. Также необходимо провести корректировку целей и показателей государственных программ с учётом изменившейся ситуации. К примеру, у нас есть такие задачи, их никто не отменял, по росту малого и среднего бизнеса. Но сейчас вопрос стоит не о росте, а о выживании субъектов малого и среднего предпринимательства. И те задачи и программы, которые сегодня реализуются, вселяют надежду.

Также Президент вчера затронул тему установки для медицинских работников повышенных страховых гарантий из федерального бюджета. В этой части мы, наш профильный комитет готовы в кратчайшие сроки проработать с Правительством и принять все необходимые законодательные решения таким образом, чтобы гарантии начали действовать именно с текущего периода.

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