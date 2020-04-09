Заморозить цены на продукты потребовала от Мишустина «Единая Россия»

Сергей Неверов, лидер фракции: Мы говорим, что дефицита нет, но в то же время видим, как цены растут, и не только на лимон и имбирь, но и на другие продовольственные товары. Розница сегодня обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимали.

Некоторые магазины Бердска задрали цены

Встречу с руководством фракции «Единая Россия» в Госдуме провел 9 апреля премьер Михаил Мишустин. Встреча прошла в режиме видеоконференции. По предложению фракции обсуждались, в частности, вопросы готовности региональных систем здравоохранения к противодействию распространению коронавирусной инфекции, а также обеспечения субъектов Федерации лекарственными препаратами.

Дословно

М. Мишустин: Правительство завершает серию совещаний с депутатами Государственной Думы. Конечно, в будущем их будет ещё много, я в этом уверен. На этой неделе мы уже встретились с представителями фракций КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Обсуждали механизмы поддержки людей, предприятий и целых отраслей, которые страдают от экономических трудностей. Именно через призму этих проблем рассматривали вопросы развития агропромышленного комплекса, социальной сферы, образования, культуры, спорта и туризма, помощи малому и среднему бизнесу.

И сегодня нам очень важно услышать позицию «Единой России» – крупнейшей политической партии, которая имеет самое значительное представительство в Государственной Думе. Ваша партия уже много лет определяет ход социально-экономического развития страны. И, что называется, в мирное время, и в период кризисов берёт на себя в полной мере ответственность. За решениями «Единой России» стоят миллионы избирателей, которые на выборах всех уровней отдают вам предпочтение. А значит, ваши идеи и предложения, которые максимально подробно отражают весь спектр мнений наших граждан, имеют особую ценность для исполнительной власти.

Мы очень высоко ценим работу «Единой России» и видим в партии надёжного партнёра по самому широкому кругу вопросов. Работаем совместно над многими проектами, законопроектами. Хочу от всей души поблагодарить всех депутатов фракции за оперативное рассмотрение и поддержку целого ряда правительственных законопроектов, над которыми мы работали вместе, в том числе и по защите семей с детьми, помощи региональным бюджетам и бизнесу, усилению ответственности за нарушение профилактических мероприятий, которые необходимы, чтобы остановить распространение опасной инфекции.

Понимая значимость этих законопроектов, Дума рассмотрела их сразу в трёх чтениях. Важно, что вы не только оперативно принимаете правительственные законопроекты, но и участвуете, как я уже сказал, в их подготовке и проработке. Ваши знания и опыт востребованы и в работе правительственных комиссий, где вы принимаете активное участие.

Президент вчера объявил о новых мерах поддержки людей и экономики. В частности, поручил рассмотреть возможность расширения каникул по потребительским и ипотечным кредитам.

Ранее партия «Единая Россия» в лице секретаря Генсовета Андрея Анатольевича Турчака (который тоже очень активно с нами работает над всеми инициативами, в том числе теми, которые на сегодняшний день обсуждаются) озвучила свои предложения по этой теме и направила их в Правительство. Мы их поддерживаем и уже взяли в работу. Я думаю, что буквально днями мы примем соответствующие решения, поддерживая эти предложения. Наша общая задача – сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами.

В ближайшее время мы также внесём в Госдуму ряд нормативных правовых актов, которые направлены на реализацию поручений Президента. Здесь я рассчитываю, что депутаты «Единой России» вместе с другими думскими фракциями окажут нам поддержку. Мы смогли бы оперативно принять новые нормы, чтобы они быстрее заработали в интересах граждан. Уверен, что сегодня у нас состоится полезный, конструктивный разговор, по итогам которого мы выйдем на новые решения.

Правительству важно мнение партии не только по текущим вопросам. Мы также должны думать о завтрашнем дне, о будущем, о мерах, которые позволят нам преодолеть кризисные явления и максимально быстро выйти из нынешней тяжёлой ситуации с минимальными потерями. Создать, если хотите, базис для последующего восстановления и устойчивого развития экономики. Это также одна из тем нашей встречи и в целом сотрудничества Правительства и «Единой России». Поэтому мы ждём от вас, от партии конкретных предложений.

В.Володин: Спасибо, Михаил Владимирович. Есть предложение рассмотреть возможность на следующей неделе проведения пленарного заседания, посвящённого вопросам поддержки наших граждан, поддержки малого и среднего предпринимательства.

В связи с тем, что ряд решений требует внесения изменений в законы, мы отложим все другие дела, работу как в округах, так и в комитетах, для того чтобы собраться и в максимально короткие сроки принять поправки в законы, которые защитят наших граждан, решат проблемы, с которыми они столкнулись.

С.Неверов (руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации): Формат сегодняшней встречи позволяет нам ещё раз обсудить, что было сделано, что необходимо сделать. Конечно, мы готовы к работе на следующей неделе по тем инициативам, которые необходимо будет обсудить.

Мы внимательно следили за прошедшими встречами и предложениями, которые были озвучены нашими коллегами. Вчера внимательно слушали нашего Президента. Большинство вопросов, которые он обозначил, мы хотели на сегодняшней встрече поднять, об этом уже Вячеслав Викторович сказал. Регионы сейчас работают с Правительством в рамках штаба по борьбе с коронавирусом, реализуют все поручения координационного совета. Депутаты наших фракций находятся в постоянном контакте с нашими гражданами.

Что нас беспокоит? Нас беспокоит – об этом нам сообщают наши граждане, и мы это видим – начинающаяся ситуация с ценами на продовольственном рынке. С одной стороны, на федеральном, на региональных уровнях мы говорим о том, что дефицита нет, но в то же время видим, как цены растут, и не только на лимон и имбирь, но и на другие продовольственные товары. Розница сегодня обосновывает повышение цен действиями поставщиков, но производители свои цены так не поднимали. То, что мы сегодня видим, – это, конечно, результат действия недобросовестных посредников. К сожалению, во многих регионах закрыты фермерские рынки, закрыты рынки, где реализуется продукция личных подсобных хозяйств, где реализация идёт без посредников. Такие решения приняты региональными властями.

Возможно, в текущей ситуации Правительству стоит принять решение об ограничении роста цен на продовольственные товары или отдельные группы по аналогии с тем, что уже сделано для некоторых медицинских изделий, когда Вами было принято решение об ограничении наценки для каждого этапа товаропроводящей цепи 10%.

Что касается борьбы с распространением коронавируса, у нас, коллеги, есть два направления, которые мы хотели бы сегодня ещё раз обсудить. В первую очередь это вопросы готовности региональных систем здравоохранения и лекарственного обеспечения субъектов. Об этом вчера достаточно подробно говорил Президент. Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации.

Второе – это бюджетное обеспечение регионов. Это вопрос, который выходит за рамки текущей ситуации, но несомненно окажет влияние на развитие регионов и отраслей в ближайшем будущем. Это то, о чём вы говорили, Михаил Владимирович, что нам необходимо смотреть вперёд. В части бюджетного процесса – два направления. Это финансовая поддержка регионов и необходимость пересмотра, особенно в региональной части с целью актуализации целевых показателей, государственных программ и нацпроектов. С учётом финансовой поддержки, оказываемой сегодня бюджетом Российской Федерации, и тех задач, которые стоят сегодня перед регионами, считаем целесообразным разработать индивидуальные программы развития для регионов, в первую очередь с высокой долей дотаций из федерального бюджета в общем объёме доходов. Подобный подход уже реализуется в отношении некоторых регионов, но мы считаем, что в текущей ситуации его стоит использовать в отношении большего числа субъектов. Также необходимо провести корректировку целей и показателей государственных программ с учётом изменившейся ситуации. К примеру, у нас есть такие задачи, их никто не отменял, по росту малого и среднего бизнеса. Но сейчас вопрос стоит не о росте, а о выживании субъектов малого и среднего предпринимательства. И те задачи и программы, которые сегодня реализуются, вселяют надежду.

Также Президент вчера затронул тему установки для медицинских работников повышенных страховых гарантий из федерального бюджета. В этой части мы, наш профильный комитет готовы в кратчайшие сроки проработать с Правительством и принять все необходимые законодательные решения таким образом, чтобы гарантии начали действовать именно с текущего периода.