Призывает частные лаборатории тестировать на коронавирус Роспотребнадзор

Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления. По состоянию на 9 апреля проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.

О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию сообщил Роспотребнадзор

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По состоянию на 09.04.2020 проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности.

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по телефонам оперативных штабов регионов.