09.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Призывает частные лаборатории тестировать на коронавирус Роспотребнадзор

20:26 09.04.2020 Фото: pixabay.com
1 0

Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления. По состоянию на 9 апреля проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.

Призывает частные лаборатории тестировать на коронавирус Роспотребнадзор
О расширении сети лабораторий для тестирования на новую коронавирусную инфекцию сообщил Роспотребнадзор
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Призывает частные лаборатории тестировать на коронавирус Роспотребнадзор

Скворцова: пик коронавируса наступит через 10-14 дней в РоссииВыписали восьмого пациента после лечения COVID-19 в Новосибирской областиЕщё 555 новостей

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По состоянию на 09.04.2020 проведено более 1 миллиона лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день помимо лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в более чем 200 лабораториях при государственных медицинских организациях и более чем 22 лабораториях частной формы собственности.

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по телефонам оперативных штабов регионов.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы готовы протестироваться?

Аноним, 09 апреля 2020 20:46
Сейчас всех погонят в платную как баранов, а бесплатно очередь на пол года.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск75 дней до Победы: жизнь здесь очень недорогая, люди живут против Сибири – в раю
22:38 09-04-2020
75 дней до Победы: жизнь здесь очень недорогая, люди живут против Сибири – в раю
Труп утонувшего 8-летнего правнука Роберта Кеннеди нашли водолазы в Чесапикском заливе
22:08 09-04-2020
Труп утонувшего 8-летнего правнука Роберта Кеннеди нашли водолазы в Чесапикском заливе
Скворцова: пик коронавируса наступит через 10-14 дней в России 1
21:56 09-04-2020
Скворцова: пик коронавируса наступит через 10-14 дней в России
БердскПодъезд замарашек: копившийся годами мусор горел на первом этаже и отравил девушку угарным газом в Бердске 3
21:47 09-04-2020
Подъезд замарашек: копившийся годами мусор горел на первом этаже и отравил девушку угарным газом в Бердске
Просят разрешить работать и обещают соблюдать безопасность рестораторы и парикмахеры Новосибирской области 1
21:35 09-04-2020
Просят разрешить работать и обещают соблюдать безопасность рестораторы и парикмахеры Новосибирской области
БердскБезумно красивое видео со бесконечной стаей пролетающих над селом в Горном Алтая гусей попало в сеть
21:30 09-04-2020
Безумно красивое видео со бесконечной стаей пролетающих над селом в Горном Алтая гусей попало в сеть
Фото: яжематери в самоизоляции на детской площдаке 1
21:29 09-04-2020
Фото: яжематери в самоизоляции на детской площдаке
БердскРабота в Бердске: на 67 вакансий ждут бердчан работодатели
21:22 09-04-2020
Работа в Бердске: на 67 вакансий ждут бердчан работодатели
8 жертв пожара: Сгорели 7-летняя девочка, 2-летний мальчик и мужчина, пятеро с ожогами попали в больницу
21:22 09-04-2020
8 жертв пожара: Сгорели 7-летняя девочка, 2-летний мальчик и мужчина, пятеро с ожогами попали в больницу
Выписали восьмого пациента после лечения COVID-19 в Новосибирской области
21:08 09-04-2020
Выписали восьмого пациента после лечения COVID-19 в Новосибирской области