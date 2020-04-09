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Излечившиеся от COVID-19 могут стать донорами для пациентов с коронавирусом

20:52 09.04.2020 Фото: pexels.com
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Известно, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Один донор сможет предоставить плазму для одного-трех пациентов.

Излечившиеся от COVID 19 могут стать донорами для пациентов с коронавирусом
Один донор сможет предоставить плазму для одного-трех пациентов
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Излечившиеся от COVID 19 могут стать донорами для пациентов с коронавирусом

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В Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения и городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным с COVID-19 плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение от коронавирусной инфекции и выздоровели. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Известно, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса. На сегодняшний день в Москве уже 11 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы крови. Переливание получили 7 пациентов, которые сейчас проходят лечение в городских клиниках», — рассказала вице-мэр.

В разработке и тестировании этой технологии принимают участие НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница №52 и Центр крови им. О.К. Гаврилова. Иммунитет доноров изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. В дальнейшем технологию смогут перенять другие медицинские учреждения.

«Хорошо известно, что организм человека, перенесшего инфекционное заболевание, вырабатывает антитела, что и позволяет ему победить инфекцию. Но нередко этот процесс в случае конкретного возбудителя имеет свои особенности. Вмешательство в него требует осторожности. Важно оценить, кто из пациентов, справившихся с коронавирусом, будет оптимальным донором. Самое главное установить, на каком этапе болезни, в какой дозе, и в каком сочетании с другими средства реконвалесцентая плазма даст наибольший эффект», — отмечает Андрей Буланов, главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Москвы.

Заготовка плазмы происходит следующим образом: выздоровевшие пациенты, согласные на процедуру, тщательно отбираются, обследуются, у них производят забор крови. Отбор доноров осуществляется строго по определённым требованиям: наличие медицинского заключения утверждённой формы о перенесённой инфекции COVID-19, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, гемограмма, биохимические исследования крови, наличие исследования на содержание специфических антител в SARS-CoV-2 и ряд других обязательных требований. Специалисты проводят анализы плазмы донора и проверяют силу иммунного ответа – насколько полезна будет их плазма для других пациентов. После этого донор в течение 40 минут проходит стандартную легкую и безболезненную процедуру плазмафереза.

Один донор сможет предоставить плазму для одного-трех пациентов. Как говорят врачи, самое важное – это понимание и отзывчивость потенциальных доноров. Чем больше плазмы специалисты смогут заготовить, тем больше людей могут быть спасены.

Ранее оперативный штаб сообщал, что 8 апреля в Москве был создан Клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией, в который вошли главные внештатные специалисты Департамента здравоохранения и главные врачи стационаров, определенных под размещение больных коронавирусной инфекцией и пневмонией.

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