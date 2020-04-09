Песков: самозанятым полагается пособие по безработице по упрощенной схеме

Речь идет о гражданах, чей бизнес зачастую предполагает контактные услуги и был вынужденно приостановлен из-за мер по борьбе с распространением коронавируса. Путин предложил выплачивать безработным по верхней планке — в размере МРОТ — 12 130 рублей.

Песков заявил о разных способах поддержки потерявших работу

Самозанятые, чья работа была приостановлена из-за ограничительных мер против коронавируса, также могут воспользоваться упрощенным режимом для получения пособий по безработице. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается пособия по безработице, о котором шла речь, то там не важно — ты самозанятый или ты не самозанятый. Более того, там совершенно облегченный предлагается режим получения этого пособия и минимизация тех документов, тех вопросов, на которые надо отвечать. Это все будет происходить в облегченном режиме», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что делать самозанятым гражданам, чей бизнес зачастую предполагает контактные услуги и был вынужденно приостановлен из-за мер правительства, призванных обеспечить условия для максимальной самоизоляции граждан.

Представитель Кремля отметил, что «в данном случае правительственный штаб и правительство мониторят развитие ситуации в экономике на ежедневной основе». «В зависимости, скажем так, от того, где чувствуется наибольшее напряжение, уже рассматриваются разные варианты поддержки», — добавил он.

Пособие по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан начнут выплачивать в Москве с 9 апреля. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в среду в своем блоге, передает ТАСС. Ранее Путин предложил всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице по верхней планке — в размере МРОТ — 12 130 рублей.