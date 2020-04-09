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Скворцова: пик коронавируса наступит через 10-14 дней в России

21:56 09.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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Она отметила, что в России ситуация с коронавирусом развивается по одному из благоприятных сценариев. Прирост заразившихся составляет 18–20% в сутки.

Скворцова: пик коронавируса наступит через 10 14 дней в России
Прогноз по коронавирусу озвучила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скворцова: пик коронавируса наступит через 10 14 дней в России

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Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней. Такой прогноз озвучила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10–14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», — сказала она в эфире канала «Россия 24». По словам главы ФМБА, этот уровень продержится некоторое время, а потом пойдет на спад.

Она отметила, что в России ситуация с коронавирусом развивается по одному из благоприятных сценариев. Прирост заразившихся составляет 18–20% в сутки. Скворцова добавила, что Россия опиралась на ошибки других стран и принятые властями страны меры привели к уходу от экспоненциального роста количества зараженных.

В России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.

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От редакции

Оправдается прогноз?

Аноним, 09 апреля 2020 22:26
С такими зарплатами как у неё, я бы тоже был таким оптимистом.

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