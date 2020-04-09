Скворцова: пик коронавируса наступит через 10-14 дней в России

Она отметила, что в России ситуация с коронавирусом развивается по одному из благоприятных сценариев. Прирост заразившихся составляет 18–20% в сутки.

Прогноз по коронавирусу озвучила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней. Такой прогноз озвучила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Если мы будем увеличивать объемы тестирований, то, по данным лучших групп прогнозирования, состоящих из математиков и биологов, нам где-то 10–14 дней до выхода на плато с этой инфекцией», — сказала она в эфире канала «Россия 24». По словам главы ФМБА, этот уровень продержится некоторое время, а потом пойдет на спад.

Она отметила, что в России ситуация с коронавирусом развивается по одному из благоприятных сценариев. Прирост заразившихся составляет 18–20% в сутки. Скворцова добавила, что Россия опиралась на ошибки других стран и принятые властями страны меры привели к уходу от экспоненциального роста количества зараженных.

В России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек вылечились. 63 пациента скончались.