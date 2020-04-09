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8 жертв пожара: Сгорели 7-летняя девочка, 2-летний мальчик и мужчина, пятеро с ожогами попали в больницу

21:22 09.04.2020 Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Курпный пожар произошел в селе Нижегородской области. 31-летнего мужчину, двух женщин (27 и 32 лет), а также четырехлетнюю девочку и новорожденного мальчика, госпитализировали. Частный дом сгорел дотла.

8 жертв пожара: Сгорели 7 летняя девочка, 2 летний мальчик и мужчина, пятеро с ожогами попали в больницу
На месте пожара в Воскресенском районе нашли тело еще одного погибшего

Пожар с жертвами произошел ночью 9 марта в в Воскресенском районе Нижегородской области. По данным регионального ГУ МЧС, погстрадали в общей сложности восемь человек.

В поселке Соловьиха жилой дом загорелся, по предварительной версии, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В пожаре обнаружили тела семилетней девочки и мальчика двух лет. Еще пять человек: 31-летнего мужчину, двух женщин (27 и 32 лет), а также четырехлетнюю девочку и новорожденного мальчика, госпитализировали.

Сегодня днем во время разбора завалов после пожара спасатели обнаружили тело еще одного погибшего — мужчины 30 лет.

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