10.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

19:37 10.04.2020
2 2

По адресу: Бердск, ул.Ленина, 38 в редакции «Курьер.Среда.Бердск» горожане смогут так же распечатать текст, отсканировать документы, составить резюме. (ПРАЙС-ЛИСТ)

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

Дорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38(т.2-70-12, 8-913-204-85-02) и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!

График работы

Понедельник, среда с 7.30 до 19.00
Вторник, четверг, пятница с 9.00 до 19.00
Суббота с 10 до 16.00
без обеда, воскресенье — выходной

с 01.01.2019г. прайс-лист на следующие услуги г.Бердск:

Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона Прогон 4р.
Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр) Стр. 5р. От 1 шт. до 50шт.
Распечатка текста ч/, А4 (бумага 80 гр) Стр. 4,5р. От 51 шт.
Отправка/прием файлов по электронной почте файл 15р. До 10Мб
Отправка/прием файлов по электронной почте От 3 файлов 30р.
Отправка/прием файлов с веб-сайтов файл 20р. До 10 Мб
Сканирование документов, фото Шт. 10р. До А4 формата
Запись файлов на флеш-карту Шт. 15р. Флеш-карта Ваша
Набор текста (формат А4) Стр. 100р.
Составление резюме Стр. 100р.
Рассылка резюме до 5 адресов 75р.
Отправка факса (1 страница) Бердск 30р.
Отправка факса по межгороду (1 страница) (Россия) 60р.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск

Мнение читателей
0
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 04 апреля 2020 13:11
Отправить факс. Гыыыы.
Аноним, 08 апреля 2020 20:07
На вас самоизоляция то с какой стати не распространяется? Сидите дома!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выявили 21 зараженного COVID-19 на вечер 10 апреля в Новосибирской области
21:41 10-04-2020
Выявили 21 зараженного COVID-19 на вечер 10 апреля в Новосибирской области
БердскПорядок выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и России подписал Мишустин
21:34 10-04-2020
Порядок выплаты 5000 рублей на детей до 3 лет семьям с маткапиталом в Бердске и России подписал Мишустин
Взрывчатку не нашел СК России на обломках рухнувшего самолета с польскими лидерами под Смоленском
21:14 10-04-2020
Взрывчатку не нашел СК России на обломках рухнувшего самолета с польскими лидерами под Смоленском
БердскПрийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху разрешил губернатор верующим Бердска
21:03 10-04-2020
Прийти в храмы на Вербное воскресенье и Пасху разрешил губернатор верующим Бердска
Главные привычки советского человека: постиранный пакет, шумные застолья
20:55 10-04-2020
Главные привычки советского человека: постиранный пакет, шумные застолья
Почему ночью нельзя смотреться в зеркало, фотографировать спящего человека? Приметы, которые могут накликать беду на человека
20:46 10-04-2020
Почему ночью нельзя смотреться в зеркало, фотографировать спящего человека? Приметы, которые могут накликать беду на человека
Видеоролик о победе над эпидемиями после принятия новой Конституции показала мэрия Омска 1
20:45 10-04-2020
Видеоролик о победе над эпидемиями после принятия новой Конституции показала мэрия Омска
Сдавать летнюю сессию в онлайн-режиме режиме готовятся российские вузы
20:30 10-04-2020
Сдавать летнюю сессию в онлайн-режиме режиме готовятся российские вузы
БердскТравников приказал всем сидеть дома: Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. И в Бердске 1
20:22 10-04-2020
Травников приказал всем сидеть дома: Оштрафовать могут любого нарушителя режима самоизоляции. И в Бердске
Макияж для классного селфи: Smoky Eyes, яркие губы, нюд
20:14 10-04-2020
Макияж для классного селфи: Smoky Eyes, яркие губы, нюд