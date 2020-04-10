Лунный календарь посева и ухода за растениями на 9 — 10 апреля : В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 9 апреля 2020
Луна в знаке зодиака Скорпион (+)
Луна в знаке Скорпион. это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.
Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.
Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.
- замачивание семян;
- посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;
- знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);
- посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;
- прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.
- прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;
- покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;
- закладка компоста;
- уборка на длительное хранение вершков;
- заготовка листьев лекарственных растений;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
- плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
- цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;
- комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.
- пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;
- обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;
- выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;
- выпечка.
16 лунный день (−)
9 апреля 2020 года в 12:00 — 16 лунный день. день отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности. Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.
- рыхление, окучивание грядок;
- удобрение почвы;
- прополка сорняков;
- опрыскивание растений от вредителей.
- посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений;
- сбор лекарственных растений, т.к. они не наделены целебными свойствами.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (+)
День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.
В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.
10 апреля 2020 года в 12:00 — 17 лунный день. этот день считается активным и благоприятным для садовых работ и работ в огороде. В этот день Луна начинает идти на убыль, и Земля делает свой первый вздох.
Увеличивается гравитационное притяжение Земли и давление в подземной части растений растет, соки и жизненная энергия стремятся вниз. Это усиливает рост корневой системы растений и замедляет развитие и рост листьев и плодов.
- сажать, сеять, собирать урожай;
- сбор винограда и виноделие;
- прополка сорняков.
- посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений.
Влияние дня недели (±)
День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.
Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.
Источник: mirkosmosa