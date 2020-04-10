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Лунный календарь посева и ухода за растениями на 9 — 10 апреля : В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды

13:20 10.04.2020 Фото: pxhere.com
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В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом.

Лунный календарь посева и ухода за растениями на 9 10 апреля : В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 9 апреля 2020

Луна в знаке зодиака Скорпион (+)

Луна в знаке Скорпион. это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.

Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.

Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.

Благоприятно в скорпионе:

  • замачивание семян;
  • посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;
  • знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);
  • посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;
  • прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.
Возможно:

  • прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;
  • покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;
  • закладка компоста;
  • уборка на длительное хранение вершков;
  • заготовка листьев лекарственных растений;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в скорпионе посев и посадка культур:

  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
  • плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;
  • комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.
Не благоприятно в скорпионе:

  • пересадки, деление корней, размножение луковичных и клубнелуковичных, т.к. возможно загнивание корневой системы;
  • обрезка, иначе необходима дезинфекция ран;
  • выкопка картофеля, он будет водянистым и приобретет при хранении неприятный вкус;
  • выпечка.

16 лунный день (−)

9 апреля 2020 года в 12:00 — 16 лунный день. день отдыха от активных работ в огороде. Сегодня не стоит проявлять какой-либо активной деятельности. Земля перестает дышать, жизнедеятельность растений замирает и соки перестают поступать в корни, стебли и плоды.

Рекомендуется в 16 лунный день:

  • рыхление, окучивание грядок;
  • удобрение почвы;
  • прополка сорняков;
  • опрыскивание растений от вредителей.
Не рекомендуется в 16 лунный день:

  • посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений;
  • сбор лекарственных растений, т.к. они не наделены целебными свойствами.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (+)

День недели — четверг, этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.

В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.

10 апреля 2020 года в 12:00 — 17 лунный день. этот день считается активным и благоприятным для садовых работ и работ в огороде. В этот день Луна начинает идти на убыль, и Земля делает свой первый вздох.

Увеличивается гравитационное притяжение Земли и давление в подземной части растений растет, соки и жизненная энергия стремятся вниз. Это усиливает рост корневой системы растений и замедляет развитие и рост листьев и плодов.

Рекомендуется в 17 лунный день:

  • сажать, сеять, собирать урожай;
  • сбор винограда и виноделие;
  • прополка сорняков.
Не рекомендуется в 17 лунный день:

  • посадка, пасынкование, обрезка, прищипка растений.

Влияние дня недели (±)

День недели — пятница, этот день находится под эгидой Венеры — таинственной, загадочной и светлой планеты. Он издревле считался женским днем. В этот день девушкам и женщинам полагалось отдыхать, не загружать себя никакими делами.

Поскольку Венера покровительствует изяществу и красоте, создавая у человека ощущение умиротворенности, то в пятницу лучше всего заняться садом и его благоустройством, заодно освободить участок от всего ненужного. Самое лучшее — это подготовиться к предстоящей неделе. И никоим образом не пытаться провернуть всю работу в огороде до конца рабочего дня.

Источник: mirkosmosa

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