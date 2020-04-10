Лунный календарь посева и ухода за растениями на 9 — 10 апреля : В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды

Луна в знаке Скорпион. это плодородный знак, второй по плодородности после Рака. При посеве и посадке под этим знаком растения быстро всходят и развивают крепкий стебель и мощную корневую систему.

Дает обильный урожай, который хорошо хранится, крупные плоды с ярко выраженным вкусом и запахом. Семян много, они высокого качества и нормально хранятся.

Растения достаточно выносливы, устойчивы против болезней, но восприимчивы к инфекции, проникающей через открытые раны.

Благоприятно в скорпионе: замачивание семян;

посев, посадка рассадой на долгое хранение и на семена;

знак скорпиона дает устойчивость к заболеваниям однолетних, многолетних, луковичных растений, овощных и тыквенных (дыня, кабачки, огурцы, патиссон, тыква), корнеплодных (морковь, петрушка, редис, свёкла, сельдерей), картофеля, и особенно паслёновых (баклажаны, перцы, томаты);

посев и посадка пряных, цветочных, лекарственных трав и растений, особенно имеющих жало, шипы, колючки или острые листья и плоды, а также вьющихся, плетистых растений и зерновых;

прививка, полив, подкормка органическими и минеральными удобрениями.

Возможно: прополка, вспашка, рыхление, опрыскивание и окуривание от вредителей и болезней;

покос газонов, т.к. трава будет медленно отрастать;

закладка компоста;

уборка на длительное хранение вершков;

заготовка листьев лекарственных растений;

заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

Возможны в скорпионе посев и посадка культур: овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, кольраби, красная, цветная), картофель, лук (батун, латук, порей, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладким и горький), редис, редька, свекла, томат, топинамбур, тыква, чеснок;

пряно-зеленых: артишок, базилик, горчица, кориандр, кресс-салат, мята, петрушка, сельдерей, укроп, хрен, цикорий, шпинат;

плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, малина, крыжовник, персик, слива, смородина, яблоня;

полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;

цветов: георгин, гладиолус, гиацинт, ирис, крокусы, лилейные;

комнатных растений: алоэ колпачковидное, апорокактус плетевидный, гинурахамецериус Сильвестра, горноколосник колючий, драконово дерево, дурман белоснежный, кактусы пустынные, опунция Бергера, стапелия пёстрая, олеандр, Фаукария, цереус перуанский, эхинокактус Грусона.