В 2020 году православные отпразднуют Лазареву субботу 11 апреля: Что нельзя делать в этот день и как встречать светлый праздник

Как рассказывает Священное Писание, Лазарь был большим праведником и жил в селении близ Иерусалима под названием Вифания

Этот значимый для всех православных людей праздник был установлен для того, чтобы верующие помнили о чуде, сотворённом Иисусом Христом – воскрешении из мертвых праведного Лазаря. День памяти об этом событии называется Лазаревой субботой – он идет аккурат перед Вербным воскресеньем. В нынешнем году данный праздник обозначен в церковном календаре 11 апреля.

Лазарева суббота: что произошло в этот день

Дело в том, что у Лазаревой субботы нет определенной ежегодной даты, фиксируемой в церковных календарях – она обычно зависит от дат проводимого Великого поста и выпадает на 6-ю неделю этого периода воздержания. В нынешнем 2020 году православные верующие отпразднуют Лазареву субботу 11 апреля – день перед Вербным воскресеньем.

Этот праздник связан с чудотворным возвращением Лазаря из мира мертвых. Как рассказывает Священное Писание, Лазарь был большим праведником и жил в селении близ Иерусалима под названием Вифания. Сын Божий часто посещал его семью, а самого Лазаря считал своим другом. Но однажды, так и не дождавшись прихода Христа в Вифанию, парень скончался, будучи больным тяжким недугом.

Покойника унесли в пещеру, где и оставили. Спустя несколько дней Иисус прибыл и подошел ко входу в гробницу. Он изрек: «Лазарь! Иди вон», и праведник тут же воскрес, покинув место захоронения и присоединившись к другу.

Безусловно, такая новость очень быстро стала известна каждому в Иудее, а въехавшего в Иерусалим на осле Иисуса народ встречал торжественно и с почестями – ведь он смог победить смерть. Оживший Лазарь, как сказано в Библии, жил еще тридцать лет на острове Кипр, куда попал из-за гонений православных. Он пребывал там, приняв сан епископа и проповедовал христианство.

Лазарева суббота: что можно кушать и делать в этот день и что нельзя

Верующие люди знают о том, что в такой светлый праздник как Лазарева суббота следует пойти на церковную службу (в этом году можно посмотреть её онлайн в связи с эпидемией), помолиться об исцелении. Не нужно грустить в этот день, а также необходимо соблюдать чистоту всех своих мыслей и стремлений.

Обычно в Лазареву субботу запасались вербными ветками для освящения в воскресенье, а также готовили угощения на праздничный воскресный обед. На стол подают злаковые и каши, овощные салаты и гречневые блины. Хозяйки также готовят овощные котлеты и голубцы, делают постную выпечку и десерты. Мясные блюда не допускаются, но в воскресенье можно кушать рыбу и выпить бокал вина. Нельзя употреблять в пищу молочные продукты, сало, яйца, пить высокоградусный алкоголь.

В Лазареву субботу не стоит физически работать, убирать в доме и на приусадебной территории, но рекомендуется сеять горох (посеянный в этот день, он даст двойной урожай). В этот день запрещены посещения увеселительных мероприятий, нельзя ругаться и говорить скверные слова, так как негатив, отправленный кому-то в этот день, вернется отправителю с тройной силой.

Приметы и поверья в Лазареву субботу

Традиционно в Лазареву субботу предки рассматривали, как много уже раскрывшихся вербных почек. Если таковых достаточно – год грядет урожайным и в нем будет много радостных событий. Считалось также, если в этот день много змей проснулось от зимней спячки и покидают свои норы, то будет тепло.

В Лазареву субботу старались успеть сделать обряд на финансовый достаток. Для этого с молитвой «Отче наш» срезали веточку вербы (её нужно было держать в левой руке), а затем трижды накладывали правой рукой на себя крестное знамение и просили у Бога материальной поддержки. А девушки «на выданье» примеряли в этот день свадебное платье перед зеркалом, также нужно было показаться в таком виде родителям и своим старшим родственникам.

Источник: rsute.ru