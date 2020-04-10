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12 апреля 2020 года — Вербное воскресенье: В Вербное воскресенье запрещается готовить горячие блюда и работать по дому и в огороде

19:55 10.04.2020 Фото: torange.biz
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В первую очередь это семейный праздник, поэтому необходимо позвать к себе гостей или пойти к кому-то в гости. Самое главное – это дарить каждому гостю вербу на счастье. Можно вместе с вербой вручить небольшой подарок, чтобы поднять настроение человеку.

12 апреля 2020 года Вербное воскресенье: В Вербное воскресенье запрещается готовить горячие блюда и работать по дому и в огороде
С субботы на воскресенье во всех храмах проходит служба, где все верующие держат в руках вербу и свечи, которые служат символом приветствия Господа
Сюжет: Православные обряды
12 апреля 2020 года Вербное воскресенье: В Вербное воскресенье запрещается готовить горячие блюда и работать по дому и в огороде

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Вербное воскресенье является одним из главных праздников среди православных христиан. Этот праздник имеет свою историю, традиции и приметы.

Когда в 2020 году будет Вербное воскресенье

Каждый год Вербное воскресенье приходится на разные даты, но всегда его отмечают за неделю до Светлой Пасхи. В 2020 году праздник будет отмечаться 12 апреля. Следующая неделя после Вербного воскресенья называется Страстной, она будет длиться до самой Пасхи.

В Вербное воскресенье все верующие вспоминают о том, как Иисус появился в Иерусалиме, а люди приветствовали его пальмовыми веточками. Так раньше встречали победителей. В наших широтах не растут пальмы, поэтому люди заменили пальмовые веточки на вербу, которую принято освящать в храме.

Традиции Вербного воскресенья

С субботы на воскресенье во всех храмах проходит служба, где все верующие держат в руках вербу и свечи, которые служат символом приветствия Господа. Утром читается молитва на благословение вербы, после чего происходит ее освящение святой водой.

Освященную вербу необходимо хранить дома возле икон на протяжении целого года. Веточки вербы принесут в дом счастье и защитят от сглаза и болезней. Иногда вербовые веточки кладут в руки умершего как символ того, что он победит смерть и воскреснет.

Существует обычай, согласно которому после освящения вербы ею необходимо хлестать друг друга, а в это время произносить следующие слова: «не я бью, верба бьет» и «будь здоров, как верба».  Такой ритуал приносит здоровье и защищает от злых сил. Вербовыми веточками можно хлестать и домашних животных, чтобы они были здоровы и приносили приплод.

Поскольку праздник выпадает на период Великого поста, в этот день имеются некоторые послабления в еде. Всем постящимся разрешено съесть рыбу и выпить немного красного вина.

До начала посевного сезона было принято втыкать в землю веточку вербы. Все считали, что такой обряд будет способствовать богатому урожаю и защитит его от разных напастей.

Что необходимо сделать в Вербное воскресенье

В первую очередь это семейный праздник, поэтому необходимо позвать к себе гостей или пойти к кому-то в гости. Самое главное – это дарить каждому гостю вербу на счастье. Можно вместе с вербой вручить небольшой подарок, чтобы поднять настроение человеку.

Невзирая на то, что это светлый и яркий праздник, он все же говорит о начале трагичного и грустного периода – Страстной недели. В этот день необходимо больше молиться, думать только о хорошем и ничего не делать запрещенного.

Большую важность в данный день несут молитвы о благополучии семьи, при этом во время чтения молитвы, следует просить о прощении своих грехов, а также о помощи в работе и других делах.

Что запрещено делать в Вербное воскресенье

Как и любой другой церковный праздник, этот имеет свои запреты, которых необходимо придерживаться. Поскольку праздник попадает на период Великого поста, запрещается употреблять пищу животного происхождения. Поэтому во время застолья с родственниками и гостями на столе должны стоять постные блюда. В Вербное воскресенье запрещается готовить горячие блюда.

В праздничный день запрещена любая работа по дому и в огороде. Поэтому необходимо навести порядок в доме заранее, чтобы на праздник отдыхать. Следует также отказаться от развлечений и мероприятий, где употребляют алкогольные напитки.

Вербное воскресенье – приметы дня

Раньше люди обращали большое внимание на погодные приметы, которые могли рассказать о многом, например:

  • теплый и сухой день на праздник говорил о том, что будет богатый урожай фруктов;
  • если подул ветер, то лето будет холодным;
  • в праздник нельзя выпускать домашнюю птицу на улицу, потому что ведьмы и разная нечисть могли ее украсть;
  • если на Вербное воскресенье заморозки, то будет хороший урожай пшеницы.

Многие люди по сей день уделяют много внимания приметам, чтобы знать, что их ждет в этом году и каким будет урожай.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Ваша семья ходит в церковь освещать вербу?

Дачник, 09 апреля 2020 18:53
Как всё же хорошо,Весна, приближается Великая Пасха.Хорошо собраться толпой в храме и потом пригласить родственников домой.тем более что от карантина уже все устали,а вирус в изоляции не очень то распространяется.
Аноним, 10 апреля 2020 03:58
НВР:
Да

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