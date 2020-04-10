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Автоматом продлят паспорта и водительские права россиянам. Путин велел

09:15 10.04.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям, заявил президент России.

Автоматом продлят паспорта и водительские права россиянам. Путин велел
Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.
«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», — заявил он в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением этой инфекции. Кадры показал телеканал «Россия 24».

Источник: РИА Новости

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