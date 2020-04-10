Автоматом продлят паспорта и водительские права россиянам. Путин велел

Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям, заявил президент России.

Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить автоматическое продление документов, включая паспорта, в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Сейчас людям не до бюрократических формальностей и хождений по инстанциям. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца», — заявил он в ходе совещания с главами регионов по борьбе с распространением этой инфекции. Кадры показал телеканал «Россия 24».

Источник: РИА Новости