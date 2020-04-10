Режим самоизоляции с Jack Daniels: Продажи алкоголя резко подскочили в России

Рост продаж спиртных напитков был зафиксирован одновременно с началом высокого спроса на другие продукты питания, то есть примерно в середине марта. При этом с каждой неделей прирост увеличивался. Пик спроса пришелся на конец прошлого месяца.

Продажи водки за 23–29 марта выросли на 31 процент

В России выросли продажи алкоголя, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

Отмечается, что рост продаж спиртных напитков был зафиксирован одновременно с началом высокого спроса на другие продукты питания, то есть примерно в середине марта. При этом с каждой неделей прирост увеличивался. Пик спроса пришелся на конец прошлого месяца.

Так, продажи водки за 23–29 марта выросли на 31 процент по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Отмечается, что относительно среднегодового значения темп роста ускорился втрое. Аналогичная ситуация сложилась и с пивом: его продажи за этот период увеличились на 25 процентов, а темп прироста также ускорился в три раза. Спрос на виски увеличился на 47 процентов, а ускорение прироста оценено в 2,5 раза.

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предложил ограничить продажу крепкого алкоголя и табака на время пандемии коронавируса. По его словам, курение и спиртное ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса.

В начале апреля власти нескольких субъектов России ограничили продажу спиртного. Речь идет о Пермском крае, Кемеровской области, Карелии, Красноярском крае и Башкирии. В Якутии и Забайкалье до особого распоряжения введен сухой закон.

Источник: lenta.ru