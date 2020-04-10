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График работы кабинетов ФЛГ в горбольнице Бердска на апрель 2020

09:00 10.04.2020
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Снимок легких можно сделать только по субботам с 9 утра до 2 часов дня.

График работы кабинетов ФЛГ в горбольнице Бердска на апрель 2020
Процедура ФЛГ — одно из самых востребованных и необходимых медицинских обследований
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
График работы кабинетов ФЛГ в горбольнице Бердска на апрель 2020

Пособие на детей от 3 до 7 лет получат обедневшие семьи во время короновируса в Новосибирске и БердскеКарантин по COVID-19: проверяют на коронавирус 99 пациентов в Бердске, из них 29 детей 10 апреляЕщё 561 новостей

График работы ФЛГ кабинетов по субботам на апрель 2020 сообщила «Курьер. среда. Бердск» ЦГБ Бердска:

11.04.2020 ФЛГ взрослой поликликлиники №1

18.04.2020 ФЛГ взрослой поликликлиники №2

25.04. 2020 ФЛГ взрослой поликликлиники №1

Режим работы с 09.00 до 14.00.

Напомним, в России объявлены нерабочие дни до 30 апреля. В Новосибирской области и Бердске введен режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Чтобы сделать ФЛГ, нужно не забыть взять с собой паспорт. Флюорография — это рентгенологическое исследование грудной клетки человека, которое позволяет выявить опасные заболевания. Рекомендуется проходить ФЛГ хотя бы один раз в год.

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Курьер. Среда. Бердск

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