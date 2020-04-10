График работы кабинетов ФЛГ в горбольнице Бердска на апрель 2020

Снимок легких можно сделать только по субботам с 9 утра до 2 часов дня.

Процедура ФЛГ — одно из самых востребованных и необходимых медицинских обследований

График работы ФЛГ кабинетов по субботам на апрель 2020 сообщила «Курьер. среда. Бердск» ЦГБ Бердска:

11.04.2020 ФЛГ взрослой поликликлиники №1

18.04.2020 ФЛГ взрослой поликликлиники №2

25.04. 2020 ФЛГ взрослой поликликлиники №1

Режим работы с 09.00 до 14.00.

Напомним, в России объявлены нерабочие дни до 30 апреля. В Новосибирской области и Бердске введен режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Чтобы сделать ФЛГ, нужно не забыть взять с собой паспорт. Флюорография — это рентгенологическое исследование грудной клетки человека, которое позволяет выявить опасные заболевания. Рекомендуется проходить ФЛГ хотя бы один раз в год.