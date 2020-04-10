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Посоветовала выгуливать детей на балконах из-за режима самоизоляции жительница Бердска

15:35 10.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Бердчане поддерживают закрытие детских площадок. По мнению горожан, чем меньше дети гуляют на улице,тем больше шанс, что они не заболеют коронавирусом.

Посоветовала выгуливать детей на балконах из за режима самоизоляции жительница Бердска
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Посоветовала выгуливать детей на балконах из за режима самоизоляции жительница Бердска

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Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов из-за COVID-19 рекомендовал управляющим компаниям закрыть детские и спортплощадки. Пока распоряжения о закрытии детских и спортплощадок в управляющие компании не поступало. Как горожане относятся к закрытию детских площадок в Бердске?

— Если закроют детские площадки детей будет меньше на улице. Будут дома сидеть мультики смотреть и не заболеют коронавирусом, — высказалась Галина Васильевна.
Медсестра Ирина Валерьевна перелагает выделить определенные часы и определить место где можно гулять детям.

— Да вы что, как ребятишек не пускать гулять. Дома разве их удержишь? Взрослые сидят дома мучаются. Место выделить для прогулок не рядом с домом, а отдельно, например в парке, где в определенное время дети могут погулять.

Горожанка Галина считает, что ребятишки и так не ходят на улицу, сидят дома, поэтому смысла в закрытии детских площадок она не видит.
По словам Ирины, закрытие детских площадок актуальная мера. Если не будет скопления детей это приостановит развитие коронавируса.
— Пусть дети дома сидят, на балкон выходят. Будут здоровее! — убеждена жительница Бердска.

Инициативу закрыть детские площадки на время самоизоляции поддерживает Людмила Ивановна.

— Ну конечно надо воздержаться. Пускай дети немного побудут дома. Родители увидят, что площадка закрыта и не поведут детей гулять. Мне каждый день приходят на телефон по три смски с просьбой: бабушка не выходи. Я и сижу. Сегодня вот только вышла продукты купить, — высказалась пенсионерка.

Как показал обход детских площадок в центре Бердска днем пусто.
Оставайтесь дома, берегите себя и своих детей.

Посоветовала выгуливать детей на балконах из за режима самоизоляции жительница Бердска
Посоветовала выгуливать детей на балконах из за режима самоизоляции жительница Бердска
Посоветовала выгуливать детей на балконах из за режима самоизоляции жительница Бердска
Посоветовала выгуливать детей на балконах из за режима самоизоляции жительница Бердска
Посоветовала выгуливать детей на балконах из за режима самоизоляции жительница Бердска

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Нужно закрыть детские площадки?

Аноним, 09 апреля 2020 17:36
НВР:
Значит в экономический кризис, вы предлагаете закупить спецоборудование, равное стоимости этих площадок, для их консервации? Вам деньги некуда деть?
Аноним, 09 апреля 2020 19:44
спецоборудование - это сигнальная лента
одного рулончика такого цветного скотча хватит на несколько площадок
только есть ли смысл - оторвут и пройдут
Лана, 09 апреля 2020 17:48
Не знаю, у нас как гуляли, так и гуляют.
Аноним, 09 апреля 2020 17:50
Вчера на площадке К. Маркса 36 не было детей (верхнее фото), а сегодня пацаны футбол гоняют вовсю и кто им будет запрещать.
Аноним, 09 апреля 2020 19:16
Сегодня прошла информация, что школы возможно открыть в благополучных регионах. Т.е. этот вопрос уже решается, взвешиваются все "за" и "прот ив". Смысла сегодня закрыть площадку нет. Взяли тему из "бабушкиного сундука" похоже.
Аноним, 10 апреля 2020 15:51
Выгуливайте детей на балконах, а у кого нет балконов - выгуливайте в форточках, а у кого нет детей - наградим медалькой за экономию бюджета.

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