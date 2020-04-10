Посоветовала выгуливать детей на балконах из-за режима самоизоляции жительница Бердска

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов из-за COVID-19 рекомендовал управляющим компаниям закрыть детские и спортплощадки. Пока распоряжения о закрытии детских и спортплощадок в управляющие компании не поступало. Как горожане относятся к закрытию детских площадок в Бердске?
— Если закроют детские площадки детей будет меньше на улице. Будут дома сидеть мультики смотреть и не заболеют коронавирусом, — высказалась Галина Васильевна.
Медсестра Ирина Валерьевна перелагает выделить определенные часы и определить место где можно гулять детям.
Горожанка Галина считает, что ребятишки и так не ходят на улицу, сидят дома, поэтому смысла в закрытии детских площадок она не видит.
По словам Ирины, закрытие детских площадок актуальная мера. Если не будет скопления детей это приостановит развитие коронавируса.
— Пусть дети дома сидят, на балкон выходят. Будут здоровее! — убеждена жительница Бердска.
Инициативу закрыть детские площадки на время самоизоляции поддерживает Людмила Ивановна.
Как показал обход детских площадок в центре Бердска днем пусто.
Оставайтесь дома, берегите себя и своих детей.
Автор видео Елена Белоусова
Значит в экономический кризис, вы предлагаете закупить спецоборудование, равное стоимости этих площадок, для их консервации? Вам деньги некуда деть?
одного рулончика такого цветного скотча хватит на несколько площадок
только есть ли смысл - оторвут и пройдут