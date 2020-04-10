Посоветовала выгуливать детей на балконах из-за режима самоизоляции жительница Бердска

Бердчане поддерживают закрытие детских площадок. По мнению горожан, чем меньше дети гуляют на улице,тем больше шанс, что они не заболеют коронавирусом.

Опустели детские площадки в Бердске

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов из-за COVID-19 рекомендовал управляющим компаниям закрыть детские и спортплощадки. Пока распоряжения о закрытии детских и спортплощадок в управляющие компании не поступало. Как горожане относятся к закрытию детских площадок в Бердске?

— Если закроют детские площадки детей будет меньше на улице. Будут дома сидеть мультики смотреть и не заболеют коронавирусом, — высказалась Галина Васильевна.

Медсестра Ирина Валерьевна перелагает выделить определенные часы и определить место где можно гулять детям.



— Да вы что, как ребятишек не пускать гулять. Дома разве их удержишь? Взрослые сидят дома мучаются. Место выделить для прогулок не рядом с домом, а отдельно, например в парке, где в определенное время дети могут погулять.

Горожанка Галина считает, что ребятишки и так не ходят на улицу, сидят дома, поэтому смысла в закрытии детских площадок она не видит.

По словам Ирины, закрытие детских площадок актуальная мера. Если не будет скопления детей это приостановит развитие коронавируса.

— Пусть дети дома сидят, на балкон выходят. Будут здоровее! — убеждена жительница Бердска.

Инициативу закрыть детские площадки на время самоизоляции поддерживает Людмила Ивановна.



— Ну конечно надо воздержаться. Пускай дети немного побудут дома. Родители увидят, что площадка закрыта и не поведут детей гулять. Мне каждый день приходят на телефон по три смски с просьбой: бабушка не выходи. Я и сижу. Сегодня вот только вышла продукты купить, — высказалась пенсионерка.

Как показал обход детских площадок в центре Бердска днем пусто.

Оставайтесь дома, берегите себя и своих детей.

Автор видео Елена Белоусова

