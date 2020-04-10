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«Она желтела и умирала на глазах»: отдала часть печени сестре Надежда из Новосибирска. Истории доноров

23:30 10.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Родители сестер очень переживали, так как в семье из детей только Надежда и Ольга, и обе «ложились под нож». Отцу и матери долго ничего не говорили, берегли. «У меня была цель спасти сестру», говорит Надежда.

«Она желтела и умирала на глазах»: отдала часть печени сестре Надежда из Новосибирска. Истории доноров
Стала донором сестре несмотря на риски Надежда из Новосибирска
Сюжет: Спаси меня, донор
«Она желтела и умирала на глазах»: отдала часть печени сестре Надежда из Новосибирска. Истории доноров

«Она желтела и умирала на глазах»: отдала часть печени сестре Надежда из Новосибирска. Истории доноровВырезали печень умирающему и пересадили другому: 24 жителям спасло жизнь посмертное донорство в регионе и БердскеЕщё 4 новости

Надежда узнала, что сестра серьезно больна в 2017 году. Тогда болезнь развивалась не очень быстро и была надежда на лекарства. Но в 2019 году ей резко стало хуже. Свою историю о том, как женщина стала донором родной сестре, рискуя собственной жизнью, рассказала Надежда из Новосибирска. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» запустил серию материалов – «Спаси меня донор». Мы ищем героев для публикаций.

Страшная болезнь

Надежде сейчас 44 года, сестре Ольге 40 лет. У сестры обнаружили болезнь билиарный цирроз в 2017 году. Хотя Ольга не злоупотребляет алкоголем, занимается спортом и очень подвижна.

— Почему у нее появилась эта болезнь, врачи так и не определили. Ольга ведет здоровый образ жизни и очень худенькая, — рассказывает Надежда.

Первый год Ольгу лечили препаратами и надеялись, что она пойдет на поправку.

— Это был один сплошной кошмар. Сначала долго не могли поставить диагноз. Ольге со временем становилось хуже, — вспоминает Надежда.

Намного хуже Ольге стало в начале 2019 года. Тогда она призналась, что лекарства перестали помогать. В марте сестры встретились.

— У нее даже белки глаз были желтого цвета. Кожа желтого цвета. Сестра рассказала, что за последние четыре месяца ткань ее печени отмерла на 20%. Времени оставалось мало, — рассказала Надежда.

Так совпало, что врач Наталья Заякина, которая была терапевтом у Надежды, была и гастроэнтерологом у Ольги. Когда у Нади появилась мысль стать донором сестре, она обратилась к их врачу. Доктор сказала, что все возможно. Тогда и начали готовить документы, проходить обследование, готовить организм. У Надежды удаляли желчный и был хронический панкреатит.

Операция

— Вскоре доктор сказала, что у Ольги нет времени ждать донора. Болезнь стала очень быстро развиваться. Сказали, что у сестры есть максимум полгода, — рассказала Надежда.

В то время Ольга уже наблюдалась в Областной поликлинике Новосибирска. В марте 2019 года они приехали на консультацию и их сразу пригласили лечь на подготовку к пересадке. Сестер оперировал известный хирург-трансплантолог Иван Поршенников. 23 апреля 2019 года сестрам сделали операцию по пересадке органов. У Ольги удалили орган полностью, а у Надежды взяли долю и пересадили сестре. Операция была полостная.

Не было ли страшно Надежде, она отмечает, что нет.

— Я не думала о последствиях. У меня была цель спасти сестру, — говорит Надежда.

Они пробыли в больнице почти месяц. Надежда говорит, что у сестры цвет глаз сразу стал светлый. Печень Надежды тоже должна восстановиться, она регенерирует.

— Я испытала большое облегчение от того, что смогла помочь сестре. Это моя младшая сестра, я ее очень люблю, и всегда о ней заботилась, — говорит Надежда.

«Я была против»

Ольга рассказала, какие чувства она испытала, когда сестра ей предложила стать донором. Диагноз ей ставили около полугода. Сначала было не ясно, что с ней.

— Когда поставили диагноз, печень уже была в плачевном состоянии, — рассказывает Ольга.

Вставать на очередь в ожидании донора, врачи ей сказали в 2019 году. Стать донором первой предложила ее сестра, Надежда.

— Я была под впечатлением. И не очень за. У сестры было уже много операций на тот момент, а у меня ни одной. Я очень переживала, — со слезами в голосе рассказывает Ольга.

Она больше надеялась, что все-таки ее поставят на очередь. Но родственная пересадка намного лучше для организма – больше шансов, что не будет отторжения. Родители сестер очень переживали, так как в семье из детей только Надежда и Ольга, и обе «ложились под нож». Отцу и матери долго ничего не говорили, берегли. Но все решилось очень быстро — врачи пригласили их и вскоре срочно прооперировали. Сейчас Ольга пьет еще некоторые препараты и соблюдает диету.

— Мы с сестрой всегда были близки, а теперь стали еще ближе, — с огромной благодарностью говорит Ольга и плачет…

У Ольги двое детей – две девочки, у Надежды одна дочь.

Посмертное донорство

Обе сестры согласны на то, чтобы у них взяли органы для донорства после смерти.

— Может я раньше и по-другому бы к этому относилась, если не увидела все это изнутри. Врачам нет никакой выгоды проводить какие-то операции незаконно. Операции эти дотационные, они не платные. Мы видели, как хирурги проводили операции среди ночи, потому что появлялся донор. Когда я увидела масштаб трагедии, как много людей ждут своих доноров, в том числе маленькие дети, я поняла, как важно донорство, — говорит Надежда.

— Я не против. Органы ждут абсолютно разные люди, я их видела в областной больнице. И среднего возраста и маленькие дети. Я согласна, чтобы у меня взяли органы, чтобы пасти кого-то еще, — говорит Ольга.

«Это такая большая надежда – донор, который спасет тебе жизнь» — говорит Ольга.

Надежда в заключение добавила много слов благодарности:

— Врачи — трансплантологи, которые нас оперировали и наблюдали за восстановлением и лечением: Иван Анатольевич, Алексей Сергеевич, Мария Александровна, Екатерина Геннадиевна — спасибо вам огромное! Медсестры все хорошие, особенно радовались пациенты, когда заступали на дежурство Мария и Танечка. Молодые девчата совсем, а такие работящие, собранные, внимательные и, что немаловажно, позитивные и юморные. Танюшка вообще солнышко. Мы удивлялись, как они после тяжелых дежурств вообще на ногах держатся, а они еще и улыбаются, и нас, пациентов, стараются ободрять, шутят. Спасибо Вам всем еще раз. Надеюсь наша история кому то поможет.

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От редакции

Интересная история?

Аноним, 10 апреля 2020 11:19
Пила бы и все в порядке бы было.Еще деды в свое время говорили,ешь пока рот свеж.Рот завяенет пища не заглянет.Естественно в меры.А эта дурацкая мода в 70 лет рожать,а в 90 стояк как у молодого,это соц.сети.Нет духа или души ты овощь.
Зри в корень, 10 апреля 2020 12:29
Ты ещё бы сказал: спилась бы вообще бы проблем не было! Потому что нет человека , нет проблемы! Спиртяга делает человека умственно отсталым, а вовсе не решает его проблемы, как тебе внушили! Кстати спиртяга убивает первыми печень, во вторую очередь почки. Всегда нужно искать источник разрушения - это и есть болезнь и устранить его! Если вам нравится кормить владельцев сетевых аптек, то мои мысли не для вас! Если не устранить причину болезни то она вернётся, это только вопрос времени! Все знают , все болезни от нервов! Поэтому я для себя сделал вывод, что корень зла нужно искать с помощью психосоматики, там ответ всех наших бед!
Итак разберём по психосоматике, Каков человек, подверженный болезням печени?
Чаще всего это человек с низкой самооценкой, не принимающий себя и не проявляющий к себе любви.
Часто он довольно эмоциональный от природы, но в силу воспитания привыкший подавлять «нежелательные» эмоции. Потому что для него очень важно отношение к нему со стороны окружающих.
Склонен к самокопанию, чувству вины и стыда. Не разрешающий себе проявление гневливости.
Часто эти люди маскируют своим спокойствием несогласие с реальностью, гневливость и зависть к тем, у кого есть то, чего не хватает им.
Носят маску хорошего человека, но внутри часто занимаются самоедством, могут терпеть, когда задевают их чувства, потому что не допускают мысли обидеть другого, хотя себя в обиду дают.
Таким образом, получается человек не принимающий себя, не умеющий в полной мере отстаивать свои границы (из-за низкой самооценки) и зависящий от мнения окружающих, а не от своего собственного.
Кстати, зависть влияет на появление боли в печени и у детей. Часто родители приводят в пример своему ребенку других, более успешных в учебе или спорте. Или, напротив, загружают своего ребенка по полной программе: учеба, спорт, кружки, соревнования.
И этот ребенок начинает испытывать скрытую зависть к тем, кто просто наслаждается счастливой порой детства.
Поэтому работать нужно:

с принятием себя,
принятием ситуации,
любовью к себе и повышением самооценки,
выстраиванием границ.

На самом деле, это универсальный рецепт, который помогает с корректировкой и таких эмоций, как вина, стыд, страх и других.
Это моё личное мнение, а решать вам!

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