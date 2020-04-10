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Пособие на детей от 3 до 7 лет получат обедневшие семьи во время короновируса в Новосибирске и Бердске

09:45 10.04.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Пока нет нормативно-правовых актов по выплате данного пособия. Есть только проект постановления. Выплаты начнутся с июня.

Пособие на детей от 3 до 7 лет получат обедневшие семьи во время короновируса в Новосибирске и Бердске
Пособие на детей от 3 до 7 лет получат безработные родители, даже если их среднедушевой доход в прошлом году превышал прожиточный минимум
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пособие на детей от 3 до 7 лет получат обедневшие семьи во время короновируса в Новосибирске и Бердске

Пособие на детей от 3 до 7 лет получат обедневшие семьи во время короновируса в Новосибирске и БердскеКарантин по COVID-19: проверяют на коронавирус 99 пациентов в Бердске, из них 29 детей 10 апреляЕщё 561 новостейСюжет: Все детские пособия и маткапиталПособие на детей от 3 до 7 лет получат обедневшие семьи во время короновируса в Новосибирске и БердскеПо 3000 рублей на каждого ребенка получат безработные родители в Новосибирске и БердскеЕщё 135 новостей

На месяц раньше, с июня, начнут выплату пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет в Бердске.

На пресс-конференции 9 апреля руководитель Центра соцподдержки населения Светлана Казакова отметила, что по детским пособиям от 3 до 7 лет — это только проект постановления. Нет никаких нормативно-правовых актов.

— Как это все будет происходить, мы не готовы ответить, — подчеркнула Казакова.

На видеоконференции по вопросам противодействия распространению короновирусной инфекции, напомним, 8 апреля президент Путин отметил, что доходы у многих семей «просели», и потому нельзя судить о доходах по прошлогодним справкам. Поэтому для тех, кто признан безработным, президент предложил при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Он еще раз акцентировал, что доход нужно учитывать из сегодняшней ситуации и проблем конкретной семьи.

Как сообщал Курьер. Среда. Бердск, ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предложил выплачивать президент Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года.

Начисление пособий на детей от 3 до 7 лет будет осуществляться с 1 января 2020 года. То есть, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. В общей сложности новое пособие получат 2 млн семей. Получателями выплаты станут те семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

Выплата устанавливается сразу на год. Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5500 рублей. Впервые предоставление региональной меры социальной поддержки обеспечено техническими и нормативными мероприятиями на федеральном уровне. Благодаря этому сформирован единый, максимально упрощенный подход в оформлении выплаты независимо от того, в каком регионе живет семья.

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От редакции

Вы рассчитываете на получение детского пособия?

Я, 10 апреля 2020 10:00
Потерявшие доход и бедные - разные вещи

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