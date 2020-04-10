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Дом

Из вашей идеи сделают мебельный шедевр в «Доме корпусной мебели»

09:17 10.04.2020 Фото: Дом корпусной мебели
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Если вы хотите, чтобы кухонный гарнитур или шкаф-купе был оригинальным и максимально вписался в ваше пространство, закажите его в «Доме корпусной мебели» .

Из вашей идеи сделают мебельный шедевр в «Доме корпусной мебели»
Компания «Дом корпусной мебели» за 13 лет работы создала уникальную мебель для сотни горожан

Из вашей идеи сделают мебельный шедевр в «Доме корпусной мебели»

Компания «Дом корпусной мебели» за 13 лет работы создала уникальную мебель для сотни горожан.

Приобрести мебель можно разными способами. Через интернет, купить готовую в магазине и сделать мебель на заказ. Почему же все больше бердчан выбирают мебель по индивидуальному эскизу?

— Ответ прост, как все гениальное. Современный потребитель весьма искушен и не хочет свой дом обставлять типовой мебелью. Сейчас большое разнообразие материалов, из которых частные мебельные компании создают обстановку отражающую ваш вкус и статус, — убежден директор «Дома корпусной мебели» Виталий Донской.

Индивидуальность в каждой детали

В зависимости от стиля вашей квартиры вы можете выбрать классическую мебель, мебель хай-тек или в этно-стиле.

Если вы хотите, чтобы кухонный гарнитур или шкаф-купе был оригинальным и максимально вписался в ваше пространство, закажите его в «Доме корпусной мебели» .

Качественные материалы

Именно материал определяет прочность конструкции. Мебель мы покупаем на года и если товар качественный, он может прослужить и десятилетия. Ламинированный ДСП и МДФ пользуются спросом у потребителей благодаря внешнему виду и длительному сроку службы.

Компания «Дом корпусной мебели» при изготовлении продукции активно использует стекло, пластик и ротанг. Комбинация материалов позволяет выпускать необычную по цвету и фактуре мебель.

Такие столы, кровати, стенки будут радовать вас своим качеством и изысканным внешним видом.

Безупречный сервис

Отправляясь за крупными покупками, мы хотим, чтобы сотрудники встречали нас радушно и угадывали наши желания с первых минут общения. В «Доме корпусной мебели» вас окружат заботой и вниманием. Благодаря советам специалистов вы обретете мебель вашей мечты.

Скидки, акции

Все мы хотим, чтобы мебель в нашем доме была качественная и недорогая. И это возможно! В «Доме корпусной мебели» для клиентов — хорошие скидки.

Благодарные клиенты

За годы работы многие благодарные клиенты подтверждают репутацию бердской компании «Дом корпусной мебели».

По мнению Елены, индивидуальная мебель — это что-то особенное. Она наполнена какой-то душевностью, частичкой тебя.

Бердчанка Светлана отмечает, что ей очень понравился сервис: сроки точно соблюдены, вежливость, ответственность.

Я раньше имела дело с разными специалистами, оказывающими услуги по установке окон и т.д., и далеко не всегда они отвечали за свои слова. Мне есть с чем сравнивать, — подчеркивает клиентка компании.

За функциональными кухнями, радостными детскими и компактными прихожими вас ждут в компании «Дом корпусной мебели» по адресу:

Бердск, ул. Ленина, 89/15, тел. 8-913-926-61-16, 8-952-945-38-01.

Источник: Раздел  Дома корпусной мебели на сайте Весь Бердск

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