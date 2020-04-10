Со скоростью 9 км в секунду на Землю несется астероид 52768. Что говорит NASA, в опасности ли Земля?

Специалисты NASA считают, что приближающийся астероид является «потенциально опасным» для Земли, поскольку его траектория пересекает орбиту нашей планеты

Агентство NASA зафиксировало приближение огромного астероида к Земле. Он был заснят роботизированным устройством «Elana», которое используют в проекте «Virtual Telescope Project». Данный проект предоставляет возможность наблюдать за движением космических тел в режиме онлайн. Специалисты NASA предполагают, что астероид 52768 (1998 OR2) приблизится к Земле 29 апреля 2020 года.

Огромный астероид может столкнуться с Землей в ближайшее время

Специалисты NASA считают, что приближающийся астероид является «потенциально опасным» для Земли, поскольку его траектория пересекает орбиту нашей планеты. Однако, ученые утверждают, что он пройдет на достаточно большом расстоянии от Земли. Примерно как 16 расстояний до Луны.

Впервые данное космическое тело было обнаружено в 1998 году. Ему дали соответствующее название OR2 1998, или астероид 52768. Тогда астрономы определили, что оно достаточно большое (его диаметр 4 км). В случае его падения на Землю этот удар может привести к весьма катастрофическим последствиям. Он в 11 раз больше, нежели башня «ОКО», что находится в комплексе Москва-Сити. Стоит отметить, что она является одной из самых высоких башен в Европе.

С момента открытия астероида NASA постоянно наблюдает за ним. Предварительные данные указывают на то, что в конце апреля 2020 года он пройдет на опасно близком расстоянии от Земли. Эксперты убеждены, если он столкнется с нашей планетой, то произойдет глобальная катастрофа и возможный коллапс цивилизации.

Астероид движется со скоростью почти 9 км в секунду. Если он не изменит свою траекторию или не сбавит темп, то он достигнет поверхности Земли 29 апреля этого года. Ученые отмечают, если в 2020 году удастся избежать столкновения с этим астероидом, то в следующий раз он приблизится к нашей планете в мае 2031 года.

Астероид движется по направлению к Земле: будет столкновение или нет

Сотрудники NASA утверждают, что вероятность столкновения астероида (52768) 1998 OR2 с Землей очень мала. Согласно предварительным расчетам, в день, когда должно произойти «его падение» на Землю, он пролетит возле нее на расстоянии 6,3 млн км.

Это не первый астероид, который приблизился к Земле на опасное расстояние в 2020 году. В начале года к планете уже приближался потенциально опасный астероид, диаметр которого составлял от 440 до 990 метров.

Большинство астрономов придерживаются мнения, что прямого столкновения не будет. Многие маленькие астероиды зачастую сгорают в атмосфере. Но даже в таком случае, они могут нанести серьезный вред ударными волнами (например, разобьют окна и травмируют людей).

Крупные астероиды могут разрушить целые регионы. Как, например, Тунгусский метеорит (размер около 40 м). Если бы он упал в местах поселения людей, то этот удар привел бы к многочисленным жертвам.

Если Земля столкнется с астероидом (52768) 1998 OR2, то на месте его падения образуется кратер шириной 10 км и более. К тому же он приведет к глобальному опустошению в этом регионе. Напомним, что динозавров убил, предположительно, подобный астероид. Его ширина была 10 км.

Источник: rsute.ru