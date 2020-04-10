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Новости Бердска / Общество

До +9 градусов ждет жителей Бердска 10 апреля. Дождь тоже возможен

08:24 10.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Температура воздуха ночью -1, -6°C, днём +4, +9°C. Ветер юго-западный 3-8 местами порывы до 14 м/с.

До +9 градусов ждет жителей Бердска 10 апреля. Дождь тоже возможен
Температура воздуха ночью -1, -6°C, днём +4, +9°C. Ветер юго-западный 3-8 местами порывы до 14 м/с

Метеорологическая обстановка: в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшие дожди. Температура воздуха ночью -1, -6°C, днём +4, +9°C. Ветер юго-западный 3-8 местами порывы до 14 м/с.

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