Метеорологическая обстановка: в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшие дожди. Температура воздуха ночью -1, -6°C, днём +4, +9°C. Ветер юго-западный 3-8 местами порывы до 14 м/с.
До +9 градусов ждет жителей Бердска 10 апреля. Дождь тоже возможен
08:24 10.04.2020
Температура воздуха ночью -1, -6°C, днём +4, +9°C. Ветер юго-западный 3-8 местами порывы до 14 м/с.
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От редакции
Какие планы на сегодня?
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