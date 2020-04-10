10.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

12 человек умерли от коронавируса за 9 апреля в Москве

08:46 10.04.2020 Фото: pexels.com
0

Трое умерших были в возрасте до 45 лет. 39-летий и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

12 человек умерли от коронавируса за 9 апреля в Москве
Среди умерших — пациенты от 33 до 87 лет
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
12 человек умерли от коронавируса за 9 апреля в Москве

Пособие на детей от 3 до 7 лет получат обедневшие семьи во время короновируса в Новосибирске и БердскеКарантин по COVID-19: проверяют на коронавирус 99 пациентов в Бердске, из них 29 детей 10 апреляЕщё 561 новостей

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Среди умерших — пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет. 39-летий и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

Хроническим бронхитом страдали четверо из заболевших. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний – гипертония, атеросклероз, порок сердца. Один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

С 30 марта по 1 мая все горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания. Москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси.

Такие меры необходимы для того, чтобы уменьшить число передвижений по городу. Покидать квартиру можно в следующих случаях:
— при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;
— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);
— если нужно вынести мусор.

Источник: Мосгорздрав

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Следите за ситуацией по распространению коронавируса в России?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Административный штраф за выход на ледоход грозит нарушителям самоизоляции в Бердске
10:15 10-04-2020
Административный штраф за выход на ледоход грозит нарушителям самоизоляции в Бердске
Что происходит: Оценивают хорошее влияние коронавируса на свою жизнь 69% россиян
10:00 10-04-2020
Что происходит: Оценивают хорошее влияние коронавируса на свою жизнь 69% россиян
БердскПособие на детей от 3 до 7 лет получат обедневшие семьи во время короновируса в Новосибирске и Бердске 1
09:45 10-04-2020
Пособие на детей от 3 до 7 лет получат обедневшие семьи во время короновируса в Новосибирске и Бердске
Со скоростью 9 км в секунду на Землю несется астероид 52768. Что говорит NASA, в опасности ли Земля?
09:42 10-04-2020
Со скоростью 9 км в секунду на Землю несется астероид 52768. Что говорит NASA, в опасности ли Земля?
БердскКарантин по COVID-19: проверяют на коронавирус 99 пациентов в Бердске, из них 29 детей 10 апреля 1
09:39 10-04-2020
Карантин по COVID-19: проверяют на коронавирус 99 пациентов в Бердске, из них 29 детей 10 апреля
Новые признаки и симптомы коронавируса: Возможно, вы уже переболели COVID-19
09:30 10-04-2020
Новые признаки и симптомы коронавируса: Возможно, вы уже переболели COVID-19
Из вашей идеи сделают мебельный шедевр в «Доме корпусной мебели»
09:17 10-04-2020
Из вашей идеи сделают мебельный шедевр в «Доме корпусной мебели»
Автоматом продлят паспорта и водительские права россиянам. Путин велел
09:15 10-04-2020
Автоматом продлят паспорта и водительские права россиянам. Путин велел
«Милан-Текстиль»: Униформа и спецодежда
09:13 10-04-2020
«Милан-Текстиль»: Униформа и спецодежда
БердскГрафик работы кабинетов ФЛГ в горбольнице Бердска на апрель 2020
09:00 10-04-2020
График работы кабинетов ФЛГ в горбольнице Бердска на апрель 2020