12 человек умерли от коронавируса за 9 апреля в Москве

Трое умерших были в возрасте до 45 лет. 39-летий и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

Среди умерших — пациенты от 33 до 87 лет

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает. В Москве скончались 12 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Среди умерших — пациенты от 33 до 87 лет. Трое умерших были в возрасте до 45 лет. 39-летий и 42-летний пациенты имели проблемы с сердцем. У них наблюдались острая сердечная и печеночная недостаточность. 33-летняя пациентка не была госпитализирована и не обращалась за помощью в медицинские учреждения.

Хроническим бронхитом страдали четверо из заболевших. Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний – гипертония, атеросклероз, порок сердца. Один из пациентов находился на лечении в федеральной больнице.

Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

С 30 марта по 1 мая все горожане независимо от возраста обязаны не покидать места проживания. Москвичи обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение — поездки на такси.

Такие меры необходимы для того, чтобы уменьшить число передвижений по городу. Покидать квартиру можно в следующих случаях:

— при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;



— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания (пребывания);— если нужно вынести мусор.

Источник: Мосгорздрав