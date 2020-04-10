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Карантин по COVID-19: проверяют на коронавирус 99 пациентов в Бердске, из них 29 детей 10 апреля

09:39 10.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Новосибирской области 9 апреля зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. 8 пациентов выздоровело.

Карантин по COVID 19: проверяют на коронавирус 99 пациентов в Бердске, из них 29 детей 10 апреля
Сводка коронавируса 9 апреля в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Карантин по COVID 19: проверяют на коронавирус 99 пациентов в Бердске, из них 29 детей 10 апреля

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По данным оперативного штаба Бердска на 10 апреля в городе под медицинским наблюдением находятся 99 жителей города, из них 29 детей. Снято с наблюдения за сутки 30 человек. На учет взяты по постановлению Роспотребнадзора 60 человек, обратились сами 39 граждан. Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Все результаты обследований отрицательные.

Напомним, 9 апреля на карантине в нашем городе было 115 человек, из них 36 детей, 8 апреля — 165 горожан, 7 апреля — 169. Заболевших коронавирусом в Бердске нет.

По данным оперативного штаба Новосибирской области 9 апреля в регионе зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. Ещё у одного пациента с COVID-19 контрольные пробы отрицательные. Сегодня его выписали из инфекционной больницы. Всего в Новосибирске выздоровело 8 пациентов с коронавирусом.

Под медицинским наблюдением остаются 3158 жителей области. Карантин в настоящий момент окончен для 7005 человек.

За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом в регионе заболели 1882 человека. Госпитализирован с такими диагнозами – 31 человек.

Автор видео Галина Панчева.

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От редакции

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Аноним, 10 апреля 2020 10:11
Заболевших Короновирусом в Бердске нет....Вы лучше бы взяли и написали подробно, сколько тестов в Бердске сделали... В Бердске и не будет заболевших, они все по Искитимской больнице будут проходить, куда всех отправляют с подозрением.

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