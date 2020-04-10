Карантин по COVID-19: проверяют на коронавирус 99 пациентов в Бердске, из них 29 детей 10 апреля

Сводка коронавируса 9 апреля в Бердске

По данным оперативного штаба Бердска на 10 апреля в городе под медицинским наблюдением находятся 99 жителей города, из них 29 детей. Снято с наблюдения за сутки 30 человек. На учет взяты по постановлению Роспотребнадзора 60 человек, обратились сами 39 граждан. Состояние у всех пациентов удовлетворительное. Все результаты обследований отрицательные.

Напомним, 9 апреля на карантине в нашем городе было 115 человек, из них 36 детей, 8 апреля — 165 горожан, 7 апреля — 169. Заболевших коронавирусом в Бердске нет.

По данным оперативного штаба Новосибирской области 9 апреля в регионе зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. Ещё у одного пациента с COVID-19 контрольные пробы отрицательные. Сегодня его выписали из инфекционной больницы. Всего в Новосибирске выздоровело 8 пациентов с коронавирусом.

Под медицинским наблюдением остаются 3158 жителей области. Карантин в настоящий момент окончен для 7005 человек.

За прошедшие сутки ОРВИ и гриппом в регионе заболели 1882 человека. Госпитализирован с такими диагнозами – 31 человек.

Автор видео Галина Панчева.