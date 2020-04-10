Административный штраф за выход на ледоход грозит нарушителям самоизоляции в Бердске

Несмотря на неоднократные предупреждения спасателей об опасности нахождения на водоёме, а также введенный режим самоизоляции, участились случаи провалов людей и техники под лёд.

В период разрушения льда риск возникновения происшествий наиболее высокий

На водоёмах Новосибирской области уже начался ледоход. Несмотря на неоднократные предупреждения спасателей об опасности нахождения на водоёме, а также введенный режим самоизоляции, участились случаи провалов людей и техники под лёд. На акваториях региона межведомственные группы усиливают патрулирования на особенно популярных местах подледной рыбалки, применяя административное воздействие на нарушителей.

С 1 апреля ежедневно инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Новосибирской области совместно с муниципальными спасателями и сотрудниками правоохранительных органов проводят патрулирования водных объектов. На контроле находятся 20 мест массового выхода людей на лёд и 145 потенциально опасных мест на акватории. Во всех подобных местах выставлены запрещающие знаки, выявленные места стихийного выезда транспорта на лёд оперативно перекрываются путем обвалования и установки бетонных блоков. К нарушителям правил безопасности на водоёмах применяются жёсткие меры административного воздействия.

С начала 2020 года специалистами областного Центра по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности составлено 168 административных протоколов, большинство из них — в отношении автомобилистов, выехавших на лёд вне ледовых переправ. По результатам проверок с марта к административной ответственности привлечены 36 граждан, нарушивших правила охраны жизни людей на водных объектах.

В период разрушения льда риск возникновения происшествий наиболее высокий, уже произошло пять случаев провалов транспортных средств в Ордынском, Искитимском, Мошковском и Карасукском районах, в результате которых один человек погиб, ещё в шести случаях потребовалась помощь спасателей на воде при различных обстоятельствах.

Так, 7 апреля рыбаки дважды оказались в опасности из-за грубых нарушений правил безопасности на воде. Утром поступило сообщение о том, что на территории Новосибирского водохранилища в 5 км от села Сосновка Искитимского района, примерно в полутора километрах от берега под лёд провалился легковой автомобиль с рыбаками. Граждане смогли эвакуироваться и самостоятельно добрались до берега, никто из них не пострадал.

В тот же день помощь спасателей потребовалась рыбаку на акватории Новосибирского водохранилища. В 13:50 в единую дежурно-диспетчерскую службу Новосибирского района поступила информация, что рыбак получил травму ноги, провалившись под лёд. Происшествие случилось в двух километрах от берега в районе детского лагеря «Олимпиец», откуда самостоятельно добраться до берега мужчина не мог и попросил о помощи. На место оперативно прибыли спасатели аварийно-спасательной службы. Пострадавшего обнаружили, доставили на берег и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Подобные случаи происходят вопреки правилам безопасности и здравому смыслу, ведь в регионе в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции до конца апреля действует режим самоизоляции, не говоря уже, что ледяной покров на водоёмах практически разрушен.

Спасатели призывают граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации, ни в коем случае не выходить и не выезжать на весенний лёд. Вместе с тем, выход или выезд на лёд в периоды освобождения водоёмов ото льда не только опасен для жизни, но и запрещён действующим законодательством.

Источник: 54.mchs.gov.ru