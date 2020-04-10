Что такое режим самоизоляции для всех в России, Новосибирске и Бердске, объяснили юристы

При самоизоляции выходить из квартиры можно только: в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Можно также ездить на работу, если есть справка от работодателя.

О самоизоляции объявили все регионы России, кроме Тверской области

Тридцатого марта в России введен режим полной самоизоляции для всех граждан из-за угрозы распространения COVID-19. Что это значит по закону, на кого распространяется и как его соблюдать, а также какие есть ограничения и штрафы за нарушение – в материале РИА Новости.

Что такое самоизоляция?

Самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для населения, которые вводит правительство на определенный срок для борьбы с распространением опасного заболевания. Граждан просят соблюдать режим: не выходить на улицу без острой необходимости, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, предложенные медицинским сообществом.

Где и на кого распространяется режим?

О самоизоляции объявили все регионы России, кроме Тверской области – там введен режим повышенной готовности. Требования в разных областях могут отличаться, с ними можно ознакомиться на сайтах местных администраций. Например, в Москве режим самоизоляции действует до 1 мая. А в Чеченской республике установлены самые жесткие меры: запрещен въезд в республику и выезд. Исключение сделали для поставщиков продуктов и медицинских товаров.



Что можно и нельзя при самоизоляции

При самоизоляции выходить из квартиры можно только: в магазин за продуктами, в аптеку, вынести мусор или выгулять собаку (на расстоянии не более ста метров от дома). Можно также ездить на работу, если есть справка от работодателя, а также обратиться за экстренной медицинской помощью. В общественных местах необходимо строго соблюдать дистанцию – не менее полутора метров.

Общественным транспортом и автомобилем разрешено пользоваться, если нужно добраться до ближайшего гипермаркета. Также, если домашний питомец нуждается в медпомощи, можно посещать ветеринарные клиники, заранее записавшись на прием.

Онлайн-торговля не ограничена: курьеры осуществляют бесконтактную доставку.

Работа при режиме самоизоляции

На сегодняшний день закрыты развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. В обычном режиме работают только продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки, салоны связи, банковские отделения. непродовольственные магазины с товарами первой необходимости, а также службы, обеспечивающие жизнь города. Те организации, которые не входят в этот перечень, должны составить списки сотрудников, продолжающих ездить в офис, переведенных на дистанционный режим и не работающих (с сохранением заработной платы).

Человек, оставшийся без работы, может оформить компенсационную выплату по безработице. Так москвичам, которых признают безработными во время действия ограничительных мер и в течение 30 дней после их отмены, назначат выплату в размере 19 500 рублей в месяц. Как соблюдать режим самоизоляции? Основные рекомендации специалистов – чаще мыть руки, надевать маски в общественных местах, в случае недомогания незамедлительно вызывать врача. Психологи советуют не поддаваться панике, не впадать в депрессию. Напротив, необходимо поддерживать благоприятный эмоциональный фон, попытаться найти позитивные стороны, новые возможности для саморазвития. А также стараться соблюдать привычный режим в условиях самоизоляции: настроить работу в удаленном формате, заниматься спортом дома, не переедать. Штрафы за нарушение режима За прогулку с собакой на расстоянии более ста метров могут привлечь по части 1 статьи 19.3 КоАП: предусмотрен штраф от пятисот до тысячи рублей либо до 15 суток административного ареста. По этой же статье могут привлечь и тех, кто решит пройтись до дальнего продуктового магазина. Установлена административная ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В первую очередь штрафы коснутся людей, болеющих коронавирусом, граждан, собирающихся большими группами, а также организаций, не прекративших работу, несмотря на ограничения. За оказание услуг с личным присутствием граждан, отказ от приостановки массовых мероприятий и закрытия торговых точек должностные лица заплатят от 30 до 40 тысяч рублей, юрлица – от 200 до 300 тысяч. Зараженные коронавирусом и нарушившие режим самоизоляции наказываются штрафом 4-5 тысяч рублей, если они использовали транспорт. Повторное нарушение повлечет штраф в пять тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч для юридических.

Соблюдать режим самоизоляции обязаны люди всех возрастов. В особенности те, кому за 65 лет, и совершеннолетние с хроническими заболеваниями. Считается, что именно эти категории в группе риска.Люди, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Заболевшие коронавирусом, у которых он проходит в легкой форме, также обязаны самоизолироваться дома.

Источник: РИА Новости