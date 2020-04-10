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Как посещать кладбище на Радоницу и Красную горку разрешил Собянин москвичам

11:45 10.04.2020 Фото: pixabay.com
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В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов.

Как посещать кладбище на Радоницу и Красную горку разрешил Собянин москвичам
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Как посещать кладбище на Радоницу и Красную горку разрешил Собянин москвичам

Похороны в онлайн трансляции из-за коронавируса начнут проводить в УфеКак посещать кладбище на Радоницу и Красную горку разрешил Собянин москвичамЕщё 221 новостей

На Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах – навестить могилы родных и близких, прибраться после зимы.

В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов.

К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно. Число заболевших коронавирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких. Поэтому прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение. Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ «Ритуал». Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение, — обратился к москвичам мэр города.

sobyanin.ru

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