Как посещать кладбище на Радоницу и Красную горку разрешил Собянин москвичам

В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов.

Естественная убыль прогнозируется на весь период до 2035 г



На Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах – навестить могилы родных и близких, прибраться после зимы.

В обычные годы за эти четыре дня на кладбища приезжает около миллиона человек. Город выделяет сотни дополнительных автобусов, чтобы помочь москвичам добраться до дорогих им погостов.

К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно. Число заболевших коронавирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Я сам в прошлом году похоронил маму и тоже планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежит кто-то из самых родных и близких. Поэтому прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение. Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ «Ритуал». Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение, — обратился к москвичам мэр города.

sobyanin.ru