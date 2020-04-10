Выкупило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей правительство России

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем изначально планировалось. Это связано с тем, что бумаги Сбера сильно подешевели на Московской бирже. С момента объявления о сделке 11 февраля акции госмонополиста обвалились на 20%.

Стоимость пакета акций оказалась на 300 млрд рублей ниже, чем планировалось ранее

Сделка по покупке правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ состоялась 9 апреля, сообщил «Известиям» федеральный чиновник. Информацию подтвердили два источника, близкие к кабмину. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем изначально планировалось. Это связано с тем, что бумаги Сбера сильно подешевели на Московской бирже. С момента объявления о сделке 11 февраля акции госмонополиста обвалились на 20%. Скорость продажи Сбербанка удивляет аналитиков, однако собеседники «Известий» говорят, что поспешить стоило на фоне туманных перспектив в экономике.

Нужны деньги

В феврале Минфин предполагал растянуть сделку на несколько траншей. Глава ведомства Антон Силуанов говорил, что в 2020 году министерство может купить около четверти акций Сбера примерно за 1,2 трлн рублей. А в начале марта Центробанк предлагал перенести передачу бюджету выручки от сделки на полгода из-за волатильности рынков. Впрочем, уже 10 марта замглавы Минфина Владимир Колычев, ответственный за эту сделку, называл обстоятельства для покупки Сбербанка хорошим моментом.

— Сделку было решено закрыть одним махом, поскольку деньги экстренно требуются для финансирования текущих расходов бюджета. К тому же никто не может предсказать, как будет развиваться ситуация в течение года, — сообщил источник «Известий».

Сейчас у министерства сложилась острая потребность в деньгах из-за антикризисных мероприятий: фактически Минфин недосчитается нескольких сотен миллиардов рублей из-за отсрочки по налогам для бизнеса, пояснил второй собеседник «Известий».

По данным портала «Электронный бюджет» на 3 апреля (публикуются с задержкой в пять дней), дефицит федерального бюджета приблизился к 600 млрд рублей: доходы составили 4,8 трлн рублей, а расходы — 5,4 трлн.

Падение в цене

ЦБ владел в Сбербанке контрольным пакетом в размере 50% плюс одна акция уставного капитала, что соответствует 52,32% обыкновенных акций. По итогам торгов на Мосбирже 9 апреля, капитализация Сбера составила 4,4 трлн рублей, то есть доля ЦБ на рынке стоила примерно 2,3 трлн рублей.

Официально Минфин объявил о сделке 11 февраля. Тогда цена акции Сбербанка на Мосбирже составляла 254,5 рубля за штуку. Однако после этого события на глобальных фондовых рынках из-за развала сделки ОПЕК+ и ухудшения ситуации с коронавирусом начали развиваться драматическим образом. Минимум был зафиксирован 18 марта — тогда за бумагу Сбербанка давали 174 рубля. По итогам торгов 9 апреля акция стоила 203,6 рубля.

Однако цена покупки, согласно договоренности между Минфином и Банком России, определялась исходя из средневзвешенной стоимости бумаг за шесть месяцев. По подсчетам БКС, при таком условии одна акция Сбербанка должна была обойтись Минфину в 222,3 рубля. Соответственно, весь пакет должен был стоить не менее 2,4 трлн рублей.

«Известия» направили запрос в Минфин, ЦБ и Сбербанк с просьбой прокомментировать сделку и ее параметры. В пресс-службах оперативно не ответили.



Некуда тянуть

Скорость покупки Сбербанка правительством несколько удивляет. Ранее говорилось, что она может состояться в сентябре или вовсе в конце года, напомнил заведующий научной лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, такая спешка может означать одно: у правительства и ЦБ могли быть опасения, что сделка может не состояться вовсе из-за сложных экономических условий сейчас.

— Технически в законе не было прописано, за какое время должна быть совершена покупка, но все думали, что не раньше, чем через полгода. Был риск того, что если бы сделка затянулась, то акции упали бы еще сильнее и ЦБ получил бы не 2,1 трлн рублей, а 1,5 трлн, — считает Денис Домащенко.

По его мнению, отскок на рынке акций скоро закончится и индексы снова пойдут вниз.

Продажа Сбербанка ожидалась рынком, поэтому вряд ли котировки кредитной организации как-то отреагируют на это событие, уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Покупка за 2,1 трлн рублей вместо ожидавшихся ранее 2,5 трлн связана с более низкой ценой бумаг в последнее время. Дальнейшие перспективы акций Сбербанка будут во многом зависеть от общерыночной и макроэкономической ситуации в России, считает эксперт. Также на стоимость будет влиять скорость возможного роста просрочки из-за ухудшения качества кредитного портфеля вследствие кризиса.

— Полагаем, что топ-менеджмент Сбербанка во главе с Германом Грефом сохранится, поэтому можно ожидать прежней стратегии и практики работы банка, нацеленной прежде всего на максимизацию прибыли и рост коммерческой эффективности, — заключил Сергей Суверов.

Денис Домащенко также считает, что в стратегии Сбербанка ничего не изменится после смены основного владельца с ЦБ на правительство, поскольку это «технический переход».

Источник: Известия