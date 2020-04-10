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Нечем платить зарплату: Просят деньги УК и водоснабжающие компании из-за COVID-19 у правительства России

12:30 10.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Государство не выделяет субсидии на поддержку в период пандемии коронавируса. При этом у управляющих компаний практически нет «подушки безопасности», которая имеется у нефтяников, газовщиков, у электроснабжающих организаций.

Нечем платить зарплату: Просят деньги УК и водоснабжающие компании из за COVID 19 у правительства России
Управляющие компании оказались в сложной ситуации
Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Нечем платить зарплату: Просят деньги УК и водоснабжающие компании из за COVID 19 у правительства России

Нечем платить зарплату: Просят деньги УК и водоснабжающие компании из-за COVID-19 у правительства РоссииПесков: самозанятым полагается пособие по безработице по упрощенной схемеЕщё 19 новостей

В Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ подготовят обращение к правительству с просьбой оказать помощь управляющим компаниям и водоснабжающим организациям, сообщила «Парламентской газете» глава этого комитета Галина Хованская.

По словам Хованской, управляющие компании находятся в сложной финансовой ситуации, так как россияне стали меньше платить коммунальные платежи. «От управляющих компаний и водоканалов приходят жалобы о том, что сбор платежей составляет 30-40%, и им уже нечем платить зарплату сотрудникам, — сказала Галина Хованская. — Сложная финансовая ситуация приведёт к ряду последствий вплоть до банкротства и лишения лицензий».

При этом и управляющие, и водоснабжающие компании отвечают за жизнеобеспечение граждан, и очень важно обеспечить им возможности для нормальной работы.

Галина Хованская подчеркнула, что государство не выделяет указанным организациям субсидии на поддержку в период пандемии коронавируса. «При этом у управляющих компаний практически нет «подушки безопасности», которая имеется у нефтяников, газовщиков, у электроснабжающих организаций», — сказала она.

В Комитете по жилищной политике и ЖКХ подготовят обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку управляющим компаниям и водоснабжающим организациям. Текст документа будет подготовлен в ближайшее время.

Источник: pnp.ru

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