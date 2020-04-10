Делать прививки по ОМС разрешат частным клиникам в России

Россиянам предлагают дать возможность делать прививки как в государственных и муниципальных поликлиниках, так и в частных медицинских центрах. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний весенней сессии.

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Россиянам предлагают дать возможность делать прививки как в государственных и муниципальных поликлиниках, так и в частных медицинских центрах. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний весенней сессии.

Сегодня все права и обязанности по реализации государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней лежат на государственной и муниципальной системах здравоохранения. То есть, вакцинацией населения, в соответствии с национальным графиком прививок, занимаются только обычные поликлиники и медпункты.

Вместе с тем, по данным Фонда ОМС за 2018 год россияне обращались за амбулаторной помощью в частные клиники и медицинские центры 22,5 млн раз, отмечается в пояснительной записке к документу. Их обслуживали в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования с профилактическими и иными целями, в неотложной форме, а также в связи с заболеваниями.

Тем не менее, лекарственные препараты и деньги для проведения профилактических прививок, включенных в национальный календарь, направляются сегодня только в организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. Хотя фактически медицинские услуги россияне получают и частных клиниках.

Сложившееся противоречие в законодательстве местные органы власти пытаются решать самостоятельно. Поэтому авторы законопроекта предлагают расширить действие федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» на все медицинские организации, которые участвуют в территориальной программе ОМС. Таким образом, граждане смогут делать прививки в любой поликлинике, независимо от формы её собственности.

Источник: pnp.ru