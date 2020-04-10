Почти 2,8 млн человек живут в Новосибирской области на 1 января 2020 года

За прошедший год число городских жителей увеличилось на 6,2 тыс. человек (0,3%) и составило 2216,4 тыс. человек. Естественная убыль в городской местности возросла с 1,2 тыс. человек до 3 тыс. человек, миграционный прирост составил 9,2 тыс. человек.

Наибольший рост цен зафиксирован в Красноярске и Новосибирске

По состоянию на 1 января 2020 г. численность населения Новосибирской области составила 2798,2 тыс. человек, что на 4,8 тыс. человек (0,2%) больше значения предыдущего года.

Естественная убыль населения, установившаяся в области с 2017 года, составила 5,6 тыс. человек (в 2018 г. – 3,5 тыс. человек). Миграционный прирост (10,4 тыс. человек) увеличился за год на 2,4 тысячи. Миграция

по-прежнему остается единственным источником увеличения численности населения области.

Численность населения Новосибирской области на начало 1993-2020 гг., тыс. человек

За прошедший год число городских жителей увеличилось на 6,2 тыс. человек (0,3%) и составило 2216,4 тыс. человек. Естественная убыль в городской местности возросла с 1,2 тыс. человек до 3 тыс. человек, миграционный прирост составил 9,2 тыс. человек.

Численность населения г. Новосибирска увеличилась на 7,6 тыс. человек, или на 0,5%, и составила 1625,6 тыс. человек. На долю новосибирцев приходится 73,3% всех горожан. Самым крупным по численности населения районом г. Новосибирска остается Ленинский район, в котором проживает 302,8 тыс. человек. На втором и третьем местах, соответственно, Октябрьский (232 тыс.) и Калининский (201,8 тыс.) районы.

Численность сельского населения области за 2019 г. уменьшилась

на 1,4 тыс. человек, или на 0,2%, и составила 581,8 тыс. человек. Снижение числа сельских жителей произошло за счет естественной убыли, установившейся в сельской местности с 1993 г. Миграционный прирост, зафиксированный у сельчан в 2017 году, увеличился с 1027 до 1217 человек.

Среди муниципальных образований области рост численности населения отмечен в 4 городских округах (Новосибирске, Бердске, Оби, Кольцово)

и 3 муниципальных районах (Маслянинском, Новосибирском и Ордынском).

В «потерях» лидируют Баганский и Каргатский (по 2,3%), Кочковский (2,1%), Северный (1,8%), Болотнинский, Убинский, Черепановский и Чулымский (по 1,7%), Здвинский и Чановский (по 1,6%) муниципальные районы.

Новосибирскстат