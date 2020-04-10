На прошедшей неделе в г. Новосибирске произошло снижение потребительских цен на дизельное топливо на 0,2 % и автомобильный бензин всех марок – на 0,1%.
На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40, марки АИ-98 – от 48,50 до 52,05, дизельное топливо – от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.
По сравнению с аналогичной неделей 2019 года максимальный рост цен отмечен на дизельное топливо.
Упала цена на бензин и дизельное топливо в Новосибирске
13:00 10.04.2020
На прошедшей неделе произошло снижение потребительских цен на дизельное топливо на 0,2 % и автомобильный бензин всех марок – на 0,1%.
На прошедшей неделе в г. Новосибирске произошло снижение потребительских цен на дизельное топливо на 0,2 % и автомобильный бензин всех марок – на 0,1%.
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