Упала цена на бензин и дизельное топливо в Новосибирске

На прошедшей неделе произошло снижение потребительских цен на дизельное топливо на 0,2 % и автомобильный бензин всех марок – на 0,1%.

Бензин в России почти не дешевеет вслед за нефтью

На прошедшей неделе в г. Новосибирске произошло снижение потребительских цен на дизельное топливо на 0,2 % и автомобильный бензин всех марок – на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в г. Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 43,75 до 45,40, марки АИ-98 – от 48,50 до 52,05, дизельное топливо – от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.

По сравнению с аналогичной неделей 2019 года максимальный рост цен отмечен на дизельное топливо.